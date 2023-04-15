大安高工15日舉辦創校83周年校慶，校長楊益強（左二）致詞時強調「走出台灣、邁向國際」的理念，圖為會後與來賓合影場景。（林金池攝）

大安高工15日舉辦創校83周年校慶及電腦機械繪圖科揭牌儀式。（林金池攝）

大安高工15日舉辦創校83周年校慶園遊會活動，同學發揮創意穿起恐龍裝，吸引全場目光。（林金池攝）

大安高工15日舉辦創校83周年校慶園遊會活動，同學COSPLAY起女僕裝扮，成為全場注目焦點。（林金池攝）

大安高工15日舉辦創校83周年校慶園遊會活動，轄區大安警分局到場宣導反詐騙與交通安全預防，提醒涉世未深的同學切勿受騙上當。（林金池攝）

台北市大安高工15日舉辦創校83周年校慶，邀請歷屆傑出校友、歷屆校長、多位科技大學校長等產官學界代表到場。校長楊益強指出，大安高工專業知識與技術已是職校龍頭，現階段最重要就是「走出台灣、邁向國際」，包括畢業多益550分以及全英語發表專題，希望把這股風氣擴大到北市甚至全國，「選技職、好好讀、有前途」並不是口號而是事實！

楊益強表示，這次校慶主題為「揚帆起航新大安、83前行創輝煌」，大安高工一直是台灣職校的龍頭，各項成就遠遠領先其他技術型高中，面臨少子女化浪潮，大安高工不僅入學分數、人數未下降，反而逆勢成長，足見本校受到社會大眾的肯定。

大安高工不滿足於台灣第一，更有強烈企圖心更要走出台灣、放眼國際舞台，因此，學校要求同學畢業前必須達到英語能力多益550分，各科專題實作全英語發表，目前推行2年多來成果驚人。

他強調，未來希望這股風潮能引領全台北市甚至全國共同響應，全面提升技高的水平，技職教育已成為未來的主流，「選技職、好好讀、有前途」更不只是口號，而是大家有目共睹的事實。

家長會長高小媛表示，感謝校方的支持，也感謝所有家長的參與和努力。家長的責任不僅僅是關注自己的孩子，更是扮演學校的後盾，支持和協助學校的發展。

未來家長會將更深入地了解學校的需求，更有效地解決學校的問題，積極參與學校的發展，為我們的下一代打造更好的學習環境。

除了校慶典禮活動，這次還邀請貴賓共同參加「電腦機械製圖科」的揭牌儀式，校方表示，製圖科以培育機械圖面繪製、閱讀及基礎設計人才為目標，為因應趨勢加入電腦製圖名稱，透過電腦機械項目，全面提升學習成果。

典禮過後，學生也在校內舉辦好吃又好玩的園遊會，有的同學扮起恐龍巡迴校園，有的同學扮起COSPLAY的女僕，熱力的叫賣各種小吃，為校慶活動增添輕鬆氣氛。

轄區大安警分局也到校園設攤舉辦反詐騙、交通安全等宣導活動，偵查佐陳國勳強調，近來詐騙案件頻傳，同學涉世未深很容易受騙上當，透過寓教於樂方式可有效預防犯罪，另外，5月5 日警政署也將邀請藝人共同舉辦「全民防詐、藝起發聲」記者會，提升全民反詐騙意識。