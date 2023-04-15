大陸國家統計局網站15日消息，國統局城市司首席統計師繩國慶解讀今年3月分商品住宅銷售價格變動統計數據。大陸70個大中城市中，上漲個數增加，各線城市較上月（環比）上漲，一線城市商品住宅銷售價格較去年同期（同比）上漲、二三線城市同比降幅縮小。

繩國慶分析，一、一二三線城市商品住宅銷售價格環比上漲：3月分，70個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比上漲城市分別有64個和57個，比上月分別增加9個和17個。

3月分，一線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲0.3％，漲幅比上月擴大0.1個百分點；二手住宅銷售價格環比上漲0.5％，漲幅比上月回落0.2個百分點。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比分別上漲0.6％和0.3％，漲幅比上月均擴大0.2個百分點。三線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲0.3％，漲幅與上月相同；二手住宅銷售價格環比由上月持平轉為上漲0.2％。

二、一線城市商品住宅銷售價格同比上漲、二三線城市同比降幅縮小：3月分，70個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比上漲城市分別有18個和8個，比上月分別增加4個和1個。

3月分，一線城市新建商品住宅銷售價格同比上漲1.7％，漲幅與上月相同；二手住宅銷售價格同比上漲1.1％，漲幅比上月擴大0.1個百分點。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別下降0.2％和2.4％，降幅比上月均收窄0.5個百分點。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別下降2.7％和3.9％，降幅比上月分別收窄0.6和0.5個百分點。