汐止民眾發現彌猴出沒，在臉書社團提醒居民注意。（翻攝自臉書《汐止集團》）

日前六福村脫逃狒狒在桃園逛大街不幸遭擊斃，引發全台關注，事件才落幕，今（15）日上午新北市汐止區有民眾在社區屋頂發現彌猴出沒，在臉書社團貼文提醒居民注意。新北市動保處隨後留言回應，台灣彌猴受野生動物保育法保護，不得獵捕、飼養或宰殺，民眾可製造聲響驅趕，也可通報動保處，由動保處評估現場狀況，架設誘捕籠或以漆彈槍方式驅趕。

據了解，新北市幅員遼闊生態豐富，鄰近山區社區偶有台灣彌猴誤入人類世界，如新店區緊鄰灣潭山、塗潭山某社區，過去曾有20、30隻台灣獼猴集體出沒，由於社區不少住戶種值百香果樹、櫻花樹等植栽，故猴群會到此摘食果實、折斷樹枝，甚至在路上結隊逛大街，與人對視，驚嚇到老人、小孩，還好大家都已警覺，緊閉門窗，並未傳出入侵住宅的情形。

當時動保處特地至該社區辦理獼猴驅離講座，向居民宣導可減少食物來源，搭配人力、驅猴炮、犬隻等方式，降低野生動物危害。

動保處表示，台灣獼猴受野生動物保育法保護，不得任意獵捕、飼養或宰殺，防止彌猴滋擾可透過不餵食流浪動物、垃圾桶上鎖等方式，減少食物來源，發現彌猴出現，可敲鑼打鼓或用鞭炮製造聲響驅趕，若獼猴侵入住家，則可使用人力、驅猴炮、犬等方式驅離，民眾也可通報動保處，由動保處評估現場狀況，架設誘捕籠或以漆彈槍方式驅趕。