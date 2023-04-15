曾多次獲得黃金時段艾美獎及金球獎提名、獲獎的好萊塢演員亞歷鮑德溫，在2021年拍攝新片的現場意外誤殺攝影指導，他當時拿著的理應是「道具槍」，不料居然是真槍並上膛，在拍攝當下的亞歷鮑德溫不知此事，造成了一死一傷的悲劇。2023年他被該州的檢察部門控告過失殺人罪，目前全案依照法律程序進行，但亞歷鮑德溫被批態度消極，因他拒絕出席「小型審判」。

根據了解「小型審判」不受法律約束，雙方可出庭嘗試和解或是瞭解彼此的證據及法律立場，以減少時間成本，通常在訴訟前期使用。亞歷鮑德溫不願出席小型審判，也認為自己不應該是被告。他表示「他能理解失去至親是很痛苦的」，但也同時指出該名過世的攝影指導早就跟父母還有姊姊疏遠，他不認為自己該成為他們提出訴訟的對象。

對方律師得知此事後簡短回應：「並不意外，但一樣令人失望」。亞歷鮑德溫除了被依過失殺人罪控告之外，目前還可能面臨18個月的牢獄之災，儘管他的律師團隊早已著手處理此事，但亞歷鮑德溫面對該小型審判的態度令人難以感受到他的誠意。