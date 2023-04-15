台中觀光活動設計躍國際 獲美國繆思設計獎最高榮譽鉑金獎(台中市政府提供)

台中觀光活動設計躍國際 獲美國繆思設計獎最高榮譽鉑金獎(台中市政府提供)

「美國繆思設計大獎（Muse Design Awards）」公布2023年第1季得獎名單，台中市政府觀光旅遊局2023中台灣元宵燈會主燈「幸福台中Happy兔」及2020台中國際花毯節主花毯「勇氣之心」成功脫穎而出；勇奪「概念設計鉑金獎」2項、「照明設計鉑金獎」1項，為台中國際觀光行銷一次增添3鉑金殊榮。

觀旅局長陳美秀說，美國繆思設計大獎隸屬於國際獎項協會International Awards Associates（IAA），自2015年創建的重點設計賽事，分為建築、室內、時尚、運輸、景觀、傢俱設計等十大組別；2023中台灣元宵燈會主燈「幸福台中Happy兔」及2020台中國際花毯節主花毯「勇氣之心」獲得概念設計與照明設計最高榮譽的鉑金獎殊榮，實屬不易。

陳美秀指出，2023中台灣元宵燈會主燈「幸福台中 Happy兔」為最受民眾喜愛的燈組，立於景觀水池上，圓球二旁的建築群高低錯落，邊際線條勾勒出城市天際線；分別是知名台中國際會展中心、中台灣電影中心、歌劇院等建築，夜間則變身蘊藏驚奇的星球。

HAPPY兔的外觀以象徵富貴好運的金黃、寶藍為主色系設計，兔身上的線條則改編傳統吉祥如意圖騰呈現，同時搭配130支環湖光束燈秀，主燈秀展演高潮不斷、閃亮吸睛，為全台之最的水上主燈展演，短短9天展期，吸引超過195萬人次參訪，深受民眾喜愛之餘，現在更於國際發光發熱。

陳美秀表示，台中國際花毯節自109年晉升為台灣觀光年曆國際級活動，參觀人潮逐年成長，為秋冬季最具口碑的大型花卉活動；2020台中國際花毯節以愛麗絲夢遊仙境為主題；主花毯「勇氣之心」重現愛麗絲對抗紅心皇后的經典畫面，呈現動靜、大小反差的呼應，更加凸顯愛麗絲的勇氣之心。

觀旅局強調，台中為盛典城市，月月有活動、季季都精彩，未來將持續透過優質活動辦理、國際旅展及推介、國際媒體及旅行社踩線等多元手法將台中行銷到國際，期待國際觀光客前來一同體驗台中山海屯都多元風情及四季活動繽紛歡愉。