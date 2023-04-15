有意投入台北市第四選區（南港、內湖區）立委選舉的台北市議員游淑慧15日出席「內湖區藝童看戲趣」活動並受訪。（姚志平攝）

國民黨台北市第四選區（南港、內湖區）立委初選即將領表登記，有意投入初選的市議員李彥秀（右）、游淑慧（左）15日出席「內湖區藝童看戲趣」活動時，2人擦肩而過毫無互動。（姚志平攝）

國民黨台北市南港、內湖區立委初選，將於17日起開放登記，台北市議員游淑慧與李彥秀都表態投入初選，對於李彥秀15日所說，選民託付都全力以赴，相信以選民對我的認知，心中自有一把尺，游淑慧則直言，選或不選是她自己的選擇，不用對我解釋，可是要對去年每個投給他的港湖市民解釋，為何拋棄去年對他們的承諾。

游淑慧表示，政治人物第一是誠信很重要，服務也很重要，去年她的選舉訴求是再給她一次機會，讓她回歸議員工作，不要讓她再落選，選民聽到也心疼她，但今年她又告訴大家，其實我沒有要這位置，基層很多人第一個反應都是「他不是不要選了？」，這是民眾對她的錯愕。游也說，選或不選都是她自己的選擇，不用對我解釋，可是要對去年每個投給他的港湖市民解釋，為何拋棄去年對他們的承諾。

被問到基層對此是否有反彈聲浪，游淑慧則說，有人覺得不宜，有人覺得不解，很多民眾第一句都是「她不是不要選了？」、「她怎麼又回來選了？」，也有里長說「安捏甘好」，這都是她自己要去說明的。

游淑慧接著說，我不會拿基層聲音攻擊她，大家各自爭取選民支持，我想她自己也聽到很多這樣聲音，好好跟她的支持者交代，政治人物最重要的是對長期支持你的人給的信任，一旦摧毀很難找回。