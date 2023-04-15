▲民政處長張淵翔表示，基隆新住民已達兩萬多人，會協助他們更融入社會發展。（徐佑昇攝）

▲議長童子瑋表示，基隆市一個非常多元包容的城市，大家都是基隆人、都是台灣人，一起努力。（徐佑昇攝）

▲現場各種異國文化表演。（徐佑昇攝）

▲新住民穿著越南傳統服裝，相當美麗。（徐佑昇攝）

▲致力於新住民服務的基隆市多元文化發展協會，也有擺攤同樂。（徐佑昇攝）

▲現場民眾排隊領取美食中。（徐佑昇攝）

參加基隆新住民健行嘉年華 林右昌避談基隆議題

為了讓新住民可以展現家鄉文化、分享喜悅，基隆市體育會15日於基隆潮境公園舉行「全國新住民健走暨嘉年華會」，現場雖有小雨，但民眾依然相當熱情，內政部長林右昌也以新住民主責機關的身份出席。林右昌表示，他是以內政部長和前基隆市長兩個身份出席，回來看看老朋友們。但當記者詢問關於基隆市升格及市政爭議時，林不願多談，僅表示「該說的都說了」。而市長謝國樑也剛好出國，兩邊「王不見王」，也為活動增添了一點「政治味」。

基隆今年度的新住民健走暨嘉年華活動，於基隆市中正區的潮境公園舉辦，現場有非常多各式異國美食攤位，雖然飄有小雨，但仍不減民眾的熱情，排隊享用美食。主辦單位基隆市體育會理事長鄭錦洲表示，很感謝內政部、基隆市政府的支持，本次新住民活動有非常多單位參加，甚至有金門、花蓮的朋友來，歡迎大家一起來運動、吃美食。

林右昌致詞表示，內政部就是負責服務新住民的主管機關，因此他今天是以兩個身份出席，一個是內政部長，另一個就是前基隆市長，也特別利用這個機會，回來看看老朋友們。但被詢問到有關基隆市升格還有近期和市長謝國樑的其他市政議題時，林右昌顯然不願回應，僅一再表示「該說的都說了」，似不願讓活動失焦。另一方面，謝國樑也剛好出國，兩人「王不見王」，也讓人有想像空間。

議長童子瑋出席表示，基隆四百多年來，本來就對多元的族群非常包容開放，而這場活動展現的各種異國特色文化，就是展現基隆是一個多元融合的城市，也符合基隆的海港精神，大家都是台灣人，大家都是基隆人，希望大家一起共好。

民政處長張淵翔表示，基隆市目前新住民大約有2萬多人，還有他們的下一代以及許多專業人士或僑生，都是我們的市民。民政處會繼續努力，讓新住民可以發展、就業，民政處也會協助新移民更好的融入社會及生活，一起來努力。