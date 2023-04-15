尤利安·布蘭特 Julian Brandt 本賽季表現亮眼（圖片來源︰達志影像）

德甲爭標形勢在上周維持不變，拜仁慕尼黑27戰得58分排名榜首，多特蒙德得56分排名第二，柏林聯得51分排名第三。本周多特蒙德客場對斯圖加特，如要保持爭標希望便不能有任何錯失。本場首選不讓分/多特蒙德，也可考慮大小[總分]小3.5甚至2.5。

【足球-德甲】[多特蒙德 @ 斯圖加特][04/15 (六) 21:30] [編號 765]

多特蒙德最近狀態只屬普通，最近6場賽事得2勝1平3敗，並先後在歐冠和德國盃被淘汰。不過要球隊在上周二、三名大戰以2:1擊敗了柏林聯，證明已走出低潮。

而且多特蒙德2023年德甲的成績仍是非常出色，12場聯賽成績是10勝1平1敗，勝出率達83%。本賽季多特蒙德進攻點比較多元化，進球並沒有集中在某一兩個球員身上，如目前進球最多的 尤利安·布蘭特 Julian Brandt 目前只有8顆進球。

對手斯圖卡特上周聯賽3:2擊敗波鴻，令德甲保級形勢出現變化。沙爾克04只得21分跌至最後一名，柏林赫塔22得分排名十七位，斯圖卡特得23分則升上至第十六位。斯圖卡特近6場聯賽成績是1勝1平4敗，而過往面對多特蒙德的比賽成績則是 2勝8敗。所以本場首選不讓分/多特蒙德勝，也可考慮 [總分3.5小] 甚至[總分2.5小]。

推薦︰ <足球>765多特蒙德 @ 斯圖加特 不讓分/多特蒙德勝；大小 [總分3.5小]、[總分2.5小]；大小 [主隊1.5小]、[主隊0.5小]。

哈維·阿隆索 Xabi Alonso 本賽季帶領勒沃庫森成績理想（圖片來源︰達志影像）

周日德甲球賽，氣勢磅礡的勒沃庫森作客對上沃夫斯堡，力圖爭取聯賽6連勝之外更希望可以取得下賽季歐冠參賽資格。本場首選不讓分/勒沃庫森勝，也可考慮大小[總分]大2.5甚至3.5。

【足球-德甲】[勒沃庫森 @ 沃夫斯堡][04/17(一)01:30] [編號 772]

勒沃庫森可說是德甲近況最好的球隊，最近10場比賽的成績是8勝2平。單算聯賽則是5連勝，勝出率為100%。正因為接連勝出，勒沃庫森聯賽27戰得43分升上第六位，跟第四位RB萊比錫距離只差5分，仍有機會取得下季歐冠的參賽資格。

勒沃庫森聯賽5連勝的比賽當中進球大小[2.5]是4大1小；而最近10場比賽去算則是7大3小。勒沃庫森進球數多（51球，德甲進球數排名第三)，丟球也多，一共丟41球。球隊聯賽首席射手是法國前鋒 穆薩·迪亞比 Moussa Diaby，目前進了9球。另外荷蘭後衛 傑雷米·弗林蓬Jeremie Frimpong 有8顆進球。

沃夫斯堡本賽季成績普通，聯賽27戰得39分排名第九位，數字上仍有機會爭取下季歐洲賽事參賽資格。只是球隊近期成績反覆，最近9戰只有2勝4平3敗，包括近2場聯賽不勝。更有趣沃夫斯堡是少數作客成績比主場好的球隊，主場成績德甲排第十二（2023年聯賽主場6戰1勝3平2敗，包括最近5場不勝），相反客場則排名德甲第三位。

沃夫斯堡主場出戰大勇的勒沃庫森，勝算不高，首選不讓分/勒沃庫森勝，也可考慮大小[總分2.5大]甚至[總分3.5大]。

推薦︰ <足球>772勒沃庫森 @ 沃夫斯堡 不讓分/勒沃庫森勝；大小[總分2.5大]、[總分3.5大]。