高雄市旗山區溝坪路12日下午3時9分出現雜草火警，未料一路延燒到林班地及竹林，火勢至今燃燒已超過3天3夜仍無法熄滅，高雄市消防局派遣所有消防分隊輪灌救，全市各區消防隊全都輪一圈。目前為止已出動共出動百餘人搶救中，空勤總隊直升機也至少空中投水19架次，但仍無法順利撲滅。

消初步了解，起火點位於林班地與軍方權管土地交界，距離軍方營區尚有一段距離，無立即危險及延燒建築物之虞，目前配合軍方、林務局持續進行搶救、開闢防火巷及周界防護，但因高雄長期無雨，當地地勢險惡，火勢仍持續延燒中。