薛仁雅穿著儀隊制服樣貌絕美。（翻攝自MyVIdeo）

韓劇《綠洲》由《社內相親》薛仁雅、《綠豆傳》張東潤、《學校2021》秋英宇主演，以20世紀80到90年動盪時代的韓國為背景，劇中3人有複雜感情糾葛，薛仁雅飾演的戲院千金「吳定辰」選擇和張東潤飾演的農夫之子「李斗學」在一起，讓秋英宇飾演的富家子弟「崔哲雄」心碎不已，最新劇情中，張東潤因捲入非法事件遭警方圍捕，意外在港口中彈墜海、下落不明，眾人都以為他喪命，他竟在3年後「死而復生」。

原來張東潤墜海後，被人救起帶去日本，他花了3年在日本回報救命之恩，好不容易重返韓國國土，除了要復仇之外，也要與愛人薛仁雅久違重逢。張東潤在某個夜晚，站在薛仁雅回家的必經小巷內，深情呼喚對方名字，並走上前給了一記霸氣「背後抱」，薛仁雅轉過身確認是思念已久的摯愛後，兩人激動落淚、彼此緊緊相擁，虐心重逢讓人跟著動容。

張東潤曾在《綠豆傳》中瘦身以絕美女裝打扮登場，這次在《綠洲》為了飾演麗水地區的農夫之子李斗學，也下了很大的功夫，他表示：「最大的挑戰就是學習麗水方言，爲了熟悉語言，我帶着劇本去了麗水，找了6位不同年齡層的麗水人練習，學習過程實在不容易，但在反覆聽了錄音之後就慢慢熟悉了。」另外，在外型上要符合農人形象，前期拍攝都要將皮膚化得黝黑，讓他直呼：「化妝組真的辛苦了！」

談到幕後拍攝的趣事，薛仁雅透露，開場她穿著儀隊制服，向張東潤、秋英宇眨眼的戲，那是她電到2位男主角的關鍵戲份，該場戲其實拍了很多次，「我光是眨眼就做了14次！因爲是第一次見面就讓2人著迷的場面，所以費了很多心思，我因爲覺得可惜，還一直說要再拍一次。」秋英宇則表示，和2位前輩合作的默契非常好，「東潤哥是現場的氣氛製造者，在演技上也給予我很多幫助；仁雅姐姐是精神支柱般的存在，她是個會關心我們吃飯和睡覺的溫暖前輩。」

《綠洲》每週二、三在MyVideo同步跟播。