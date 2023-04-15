水利署鯉魚潭水庫管理中心，15日上午燃放2枚焰劑。（鯉管中心提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣3大水庫蓄水量都進入橙紅色警戒範圍，其中明德水庫更降至24.5％的紅色警戒區，農水署苗栗縣管理處及水利署鯉魚潭水庫管理中心，15日一早分別施放2枚焰劑增加下雨量，但是效果並不佳，降雨最多的區域是在鯉魚潭水庫上游集水區泰安鄉，有15公釐，其餘大湖鄉、三義鄉、獅潭鄉及南庄鄉都只有零星的0.5公釐至6公釐的雨量，期望下午降雨情形增強，來補強水庫蓄水。

根據水利署15日統計資料，苗栗縣永和山水庫蓄水率41.3％、明德水庫為24.5％、鯉魚潭水庫則只有31.6％，其中明德水庫蓄水量已呈紅色警戒，有效蓄水量只剩303萬噸，永和山水庫則為1237萬噸、鯉魚潭水庫則剩3670萬噸，都已接近限水邊緣。

由於鋒面進入台灣帶來雨雲，苗栗縣全縣一早就是烏雲密布，因此，農水署苗栗管理處明德工作站人員，在上午8點及9點各燃放1劑焰劑。水利署鯉魚潭水庫管理中心則在上午7時30分及9時，也各燃放一劑焰劑，期望能增強降雨效果。

截至中午為止，鯉魚潭水庫集水區域的泰安鄉、大湖鄉、卓蘭鎮及三義鄉，分別降下0.5公釐至15公釐的雨量，明德水庫集水區獅潭鄉則只降下2公釐雨量，永和山水庫集水區的南庄鄉降下6公釐雨量，降雨情況並不好，期望能有更大雨量，稍解水庫燃眉之急。