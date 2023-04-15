蘇澳籍漁船再發68號4月11日在釣魚台近海域捕獲重達320公斤的黑鮪魚，「再」船隨即返回南方澳漁港，成為今年宜蘭縣的第一鮪，今天（15日）由宜蘭縣長林姿妙主持拍賣，在各承銷人競標之下，由台北壽司店三多屋以每公斤7000元得標，總價達224萬元，也是三多屋連續3年標下，林姿妙希望第一鮪為漁民博得好采頭，盼漁民都能大豐收。

要成為宜蘭第一鮪，必須重量超過180公斤、船籍是蘇澳籍，採延繩釣且起鉤必須是活魚，返港後經委員評鑑合格才算數，再發68號不僅符合條件，重達320公斤，更是宜蘭近年重量最重的第一鮪。

在各個承銷人的熱烈競標下，最後由三多屋以每公斤7000元得標，總價達224萬元，這也是三多屋連續3年都拍下宜蘭縣的第一鮪。

縣府指出，宜蘭縣蘇澳鎮歷史以來一直是臺灣的黑鮪魚主要產地之一，素有「北蘇澳、南東港」之稱，為了維護後代子孫的資源及產業的永續經營，未來縣府及蘇澳區漁會所屬漁友，也將在合理的配套措施之下，配合農委會漁業署的漁業政策，長遠且有效率的經營各種漁業。