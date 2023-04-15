Cody Bellinger got a pitch clock violation after getting an ovation in his first game back at Dodger Stadium



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前國聯年度MVP貝林傑（Cody Bellinger）近年陷入打擊低潮，去年賽季未獲道奇續留，隨後以1年1750萬美元轉戰小熊，今（15）日作客道奇的系列賽，也是貝林傑首次以客隊身分重返道奇球場，繳出4支1的表現，小熊最終靠著單局3轟將比賽定調，以8比2擊敗道奇拔得系列賽頭籌。

生涯第3個球季就抱走年度MVP大獎，貝林傑的未來無可限量，不過2020年疫情席捲整個賽季，也改變了貝林傑的職業生涯，他在球季末選擇動刀治療肩膀傷勢，隔年回歸後，貝林傑再也無法找回穩定擊球手感，從人人稱羨的年度MVP淪落平均水準以下的普通球員，絕對是所有球迷無法想像的畫面。

「在這座球場有很多美好回憶，但我今天是從另一條走道進來的，能回來真的很棒，很高興能和這些傢伙繼續胡鬧。在這6、7年的時間，球迷對我展示滿滿的愛，我很開心能夠再次回到球場中外野，這很有趣。」遭道奇放棄的貝林傑深知一切在商言商，只想細細回味的在道奇球場的種種時刻

今日道奇球團也在賽前播放感人的回顧影片，致敬貝林傑為球隊效力的時光，首打席前也獲得全場滿滿歡呼及掌聲，不過貝林傑也因為沒有在規定時間內站進打擊區，先收到主審好球判決做為處罰，貝林傑在第2打席擊出開局二壘安，再藉著荷斯莫（Eric Hosmer）的滾地球回本壘攻下分數，小熊8局上由哈普（Ian Happ）、傷癒回歸的鈴木誠也及韋斯頓（Patrick Wisdom）接連擊出全壘打攻下3分，替貝林傑重返老東家首秀劃下理想開局。