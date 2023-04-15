國民黨台北市信義、南松山區立委初選，將在4月16至18日晚上6時至10時電話民調，爭取出線的立委費鴻泰打政績牌，細數在信義區、南松山區，替地方爭取大大小小建設，懇請選民「唯一支持費鴻泰」。

費鴻泰指出，他極力爭取四四南村原地整建，成為全國第一座被保留下的眷村文化園區，以及象山登山步道的修整工程提供親民的登山步道；另外，他更促成軍方同意與台北市政府換地，讓市民共享自然生態的永春陂濕地公園。

費鴻泰還強調，在鄰里建設方面，他不僅協助松信區鄰里變電箱美化，還有老舊的地方停車場，也因為他推動改建工程煥然一新，不但提供民眾停車空間，也兼顧地方里民休憩活動需求。

另外，原為機械立體停車場的八德停車場，從1992年落成後已使用24年，設備老舊且已達使用年限。在他與慈祐里李祖民里長合作下，推動停車場改建工程，把原本的機械停車場改為立體停車場，不僅外觀相當新穎，也提供前往附近饒河街夜市的民眾，能夠有更多的停車空間和里民休憩活動空間。