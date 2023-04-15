國民黨台北市南港、內湖區立委初選，將於17日起開放登記，台北市議員游淑慧與李彥秀都表態投入初選，對於昨日北市黨部主委黃呂錦茹評估國民黨立委選舉「坐7搶8」，游淑慧15日表示，2024國民黨不只港湖選區，很多選區若能有新面孔、新打法，這對國民黨整體選情乃至總統選情，都會是加分效果。

被問到怎麼看黃呂錦茹指北市國民黨立委選舉「坐7搶8」，而李彥秀則說保守估計拿6席，游淑慧表示，一個是目標，一個是評估，評估永遠是動態變化，黃呂錦茹是市黨部主委，有比較高的願景希望全過，我們在評論選區時則是動態變化，所以才訴求換人上陣。

游淑慧也說，2020年港湖原本是優勢選區，國民黨有五席議員，民進黨只有三席，李彥秀又是現任立委，但在這優勢情況下，民調從贏10幾趴，到最後被追過去，若同樣是李彥秀對上高嘉瑜，我認為戰況還是很艱困，2024國民黨不只港湖選區，很多選區若能有新面孔、新打法，這對國民黨整體選情乃至總統選情，都會是加分效果。