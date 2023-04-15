延宕多時的台北大巨蛋，台北市長蔣萬安力拚7月拿使用執照。對此，擬爭取民進黨台北市第7選區（松山、信義）立委提名的市議員許淑華質疑大巨蛋光炫問題沒改善，79項公安疑慮也未解決，要求蔣能兌現「絕對會在一切符合相關法規標準公安無虞的情形才會讓工程完工啟用」的承諾，在6月完成大巨蛋鈦板問題，確定未改善前不得核發大巨蛋使用執照。

許淑華昨(14)日在臉書指出，大巨蛋光炫問題3年來依然沒改善，79項公安疑慮並未解決，蔣萬安市長竟喊力拚7月取得使用執照。攤開今年3月9日建管處提供的報告，其中寫到「大巨蛋工程前因現場79處主要構造未按圖施工，違反建築法第58條規定」，許淑華質疑，這79項公安疑慮是否都一一完成了？「希望蔣市府能公開、透明將審議資料公佈在網頁上，讓外界釋疑，並能隨時參考」。

許淑華也提到，議會從柯市府時就開始談了3年的光炫問題，過去柯文哲擺爛不處理，如今口口聲聲說要力拚7月取得執照的蔣萬安市長更隻字未提，使照拿到遠雄必定擺爛不理，「蔣市長的力拚卻是犧牲3000名學童日照權的暗黑行動」。

許淑華要求蔣萬安能兌現「絕對會在一切符合相關法規標準公安無虞的情形才會讓工程完工啟用」的承諾，在6月完成大巨蛋鈦板問題，並在鈦板完成後親自與光復國小家長共同驗收，確定未改善前不得核發大巨蛋使用執照。

最後，許淑華表示，在她的追問下，蔣市長也有承諾未來大巨蛋每年至少能辦一場國際型賽事，「期望蔣市長可以真正兌現承諾，我們也將發揮使命繼續為民眾監督政府」。