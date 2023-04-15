台東54歲李姓男子在女兒出生後便入獄近20年，出獄後因車禍全身癱瘓、無法工作，他因此要求24歲女兒每個月給他1萬元扶養費，台東地方法院認為李男在女兒成長過程中，從未盡扶養義務，判不准，可抗告。

李男因第1頸椎位移閉鎖性骨折，全身上下全癱而無法工作，目前在護理之家接受長期照顧。他主張，因他無工作收入，有受扶養的必要，於是向法院請求裁定女兒每個月給他1萬元的扶養費。

女兒向法官表示，她1999年9月出生，父親年底就因案入監服刑10餘年，她由阿姨和外婆扶養長大；她就讀國中時，父親雖然短暫出監，但不久後再度因案入監。

女兒說，父親出監後就發生重大車禍，導致全身癱瘓無法行動，住在護理之家，父親從她出生至今未曾養育過她，如今要她扶養父親，顯然有失公平。

台東地方法院認為，李男對女兒未善盡扶養義務且情節重大，如強行命令女兒對於失責父親負起扶養義務，實在顯失公平，因此駁回李男的聲請，全案可抗告。