女足國家代表隊前往黎巴嫩征戰2024巴黎奧運資格賽第一輪賽事，今日平安順利返台，位在F小組的中華女足與地主黎巴嫩、印尼兩支隊伍同場競技，最終以5比1、4比0力挫黎巴嫩及印尼兩戰全勝取得小組第一，將在10月前進第二輪資格賽事。

中華足協王麟祥理事長晚間也特地前來機場為女足代表隊接機，除了感謝選手們及教練團的付出，也特地帶來豬腳與雞湯慰勞代表隊的辛勞，最重要的是大家平安健康歸來，恭喜代表隊出征順利，為國爭光。

本次資格賽代理總教練莊淑美表示本次征戰過程中也推上幾位年輕選手汲取國際賽經驗並且與資深選手磨合，幫助培養未來女足國家隊的基石，也期許第二輪資格賽能以更完整的陣容繼續拼戰，他也感謝外交部、體育署在得知黎巴嫩南部衝突事件時第一時間關心代表隊在黎巴嫩的狀況並給予協助，讓代表隊能安心比賽。

陣中資深選手王湘惠也分享回到國家隊有不同的氣氛，大家總是很專注並努力展現最好的一面，相信新進的年輕選手們也能收穫許多，在國際賽進球是自己設定的目標很高興這麼快達成，自己也會繼續為國家隊貢獻，接下來需要更多準備工作，第二輪面對更具實力的對手。

2024巴黎奧運女足資格賽第二輪預計在10月份舉行將由第一輪取得小組第一晉級的七支球隊，加上五支種子隊--澳洲、日本、中國、南韓以及朝鮮，十二隊分成三個小組，小組排名第一與一名最佳小組第二共計四隊進行第三輪資格賽事。