中國大陸近期接連展開環台軍演、對台貿易壁壘調查，各界多認為是對日前總統蔡英文過境美國時，與美眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤的回應。對此，民進黨籍台北市議員許淑華表示，綠營本身也該主動對中國大陸釋出善意，讓台灣人能夠安居樂業。
據《中評社》今（15）日報導，許淑華認為，自「蔡麥會」後中國大陸開始對台使用軍事演訓或經濟制裁，其實是「打給美國看」，而台灣內部會出現「疑美論」的說法，也是台灣人普遍都希望能夠安居樂業。
除此之外，許淑華也直言，「民進黨必須主動提出善意」，表示不想兩岸打仗出問題，並強調民進黨想兩岸溝通交流，可透過台灣海基會與大陸海協會做對談交流，如果「陸方態度也願意，其實對民進黨執政來說，會是非常好的互動方式」。
許淑華也提到，民進黨主席賴清德近日喊出「2024是民主與專制的抉擇」的說法，中國大陸自然有可能回以打壓的做法。許還指出，賴清德的身份不太適合和對岸交流，最好還是由海基會或陸委會扮演這個腳色，尤其海基會董事長李大維對兩岸關係、中國大陸的制度都相當熟稔，對岸也可能比較願意接受。
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