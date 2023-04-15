進一步調查民眾對央行利率與通膨的看法，有42.0%的民眾認為央行今年會再升息半碼，82.2%的民眾認為通貨膨脹現象將持續加劇，相比上季調查的55.0%，上揚了27.2的百分點，而在通膨壓力之下，有40.3%的民眾認為不動產投資最保值，相比上季增加了7.1個百分點，民眾定存的信心也隨升息提高，從14.2%增加到18.1%，而民眾對於黃金的保值性則持平，對股票的保值性的信心有滑落跡象，從19.2%下滑到13.3%，

中信房屋研展室副理謝欣亞表示，雖然三月房市有回溫現象，但民眾看跌心態濃厚，買賣雙方對價格分歧持續拉大，市場進入僵持期，受政策與升息影響，投資客撒手出場，剛性買家觀望中，而消費者物價指數持續高於2％的通膨警戒線，在通膨壓力之下，避險型客戶有機會將資產轉往置產。

針對政府近年來動作頻頻的住宅三箭，民眾的看法如何呢？是否成效有感？根據調查顯示，近五成民眾認可短期內將有成效，但治標不治本，26.3%的民眾覺得只是在喊口號，沒有實質幫助，而有18.8%的民眾對住宅三箭的政策不清楚，覺得霧裡看花，僅有5.1%的民眾認為非常有幫助。

謝欣亞說，政府推出的住宅政策三箭，企圖抑制高房價，緩解民眾的住房壓力，其中，除了青年購屋積金尚在研擬中，讓民眾霧裡看花，租金補貼放寬資格限制與房貸補助則讓民眾「瞬間」有感，但卻無法解決根本問題，後續還要推出什麼箭，有沒有辦法射中靶心，將考驗政府的智慧。