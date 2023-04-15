世界公視大展（International Public Television Conference），2006 年台灣公視曾拿下主辦權，而今年是睽違 17 年後，台灣公視再次爭取到主辦權，自 5 月 14 日起至 18 日一連五日精彩的活動，包括開幕晚宴、看片觀摩交流、週間派對、VR體驗區、專題座談等，公視董事長胡元輝表示，「這是前所未有的免出國就可親身體驗全球節目創意的最佳機會。」目前報名情況踴躍，預計將有來自全球近 30 國、 300 名以上影視界專業及相關人士，來台灣參與此項盛會。這將是疫後國境開放以來最盛大的一場影視產業界的國際交流活動。
「世界公視大展」成立至今40餘年，以推動公共電視的社會貢獻為己任，每年於會員國中選定一地舉行年會，從會員繳交作品中，選出當年度最有創意、最具參考價值的各類型電視節目，在會議期間放映，透過專業討論，讓與會的全球公視從業人員觀摩學習，期盼碰撞出更多節目製作的創意火花。
在 5 月 14 日至 18 日活動期間，將放映23國、近80部全球公視過去一年的代表作，包含紀錄片、調查報導到戲劇、表演藝術等。如《戰情室》（The Situation Room）引導觀眾探討六種社會危機的模擬應變方式，針對俄羅斯可能入侵瑞典的戰爭情境進行模擬，強調未雨綢繆的重要性，在臺灣當前的社會脈絡下，特別發人深省。《鐵窗背後》（Inside Maximum Security： Ep1： Life in Lockdown）以新加坡樟宜監獄（Changi Prison）為背景，刻劃五名多次入獄且至少有一次在最高警戒級別牢房的囚犯，同意透露真實身份，讓攝影機捕捉他們在獄中的生活，滿足觀眾一窺監獄生活樣貌的好奇心，但也因拍攝團隊調整囚犯在鏡頭前的表達，招致過度英雄化及戲劇化包裝的批評，呈現「公正客觀」適用性權衡的難題，該作品榮登2022年YouTube頻道新加坡地區最熱門的影片，並擊敗全球參賽作品，獲得世界媒體節（World Media Festivals）金獎（Gold award）和亞洲影藝創意大獎（Asian Academy Creative Awards）紀實類最佳導演（Best Direction）的榮譽。而來自丹麥《做愛做的事》（Sex with P3）描述年輕受訪者一絲不掛地呈現勃起障礙，反映生理及心理的困境，藉由與異性討論及從專家處獲取建議而找到解方。如此赤裸卻不煽情地闡述性愛議題的做法，是受限規範的台灣電視節目上不會出現的呈現方式，也將在INPUT 2023中進行跨國交流。
有鑑於INPUT在台舉辦是與國際接軌的重要展現，獲文化部鼎力支持，而台北市政府免費提供-台北101水舞廣場做為開幕酒會場地、 旁邊的台北101大樓也將打出 INPUT 2023 in Taipei字樣，提供外賓打卡留念；此外臺北文創、HTC｜VIVE、AMD、台灣啤酒、鍋寶、BenQ、台北悠遊卡公司、中華電信、義美藝術教育基金會、府城延陵堂、布里客等亦提供贊助，共襄盛舉，共同為國際文化交流盡一份心力。
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