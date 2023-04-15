台灣公視《換個爸媽過幾天》入選 INPUT 2023，以社會實驗讓小孩離家當別人家的孩子探索自己並找到親子衝突解方（公視提供）

台灣公視入選 INPUT 2023 的作品之一是探討青少年輕生議題的多媒體單元《小路的選擇》（公視提供） ★《中時新聞網》關心您：再給自己一次機會！自殺防治24小時服務專線：1925（依舊愛我）、生命線：1995、張老師專線：1980。

由張吾青執導的《一百年後的我，你好嗎？》入選 INPUT 2023，描述主人翁想像100年後的世界，當科技更發達會有的冒險（公視提供）

金馬獎最佳導演徐漢強執導的《聖筊》入選 INPUT 2023（公視提供）

世界公視大展（International Public Television Conference），2006 年台灣公視曾拿下主辦權，而今年是睽違 17 年後，台灣公視再次爭取到主辦權，自 5 月 14 日起至 18 日一連五日精彩的活動，包括開幕晚宴、看片觀摩交流、週間派對、VR體驗區、專題座談等，公視董事長胡元輝表示，「這是前所未有的免出國就可親身體驗全球節目創意的最佳機會。」目前報名情況踴躍，預計將有來自全球近 30 國、 300 名以上影視界專業及相關人士，來台灣參與此項盛會。這將是疫後國境開放以來最盛大的一場影視產業界的國際交流活動。

「世界公視大展」成立至今40餘年，以推動公共電視的社會貢獻為己任，每年於會員國中選定一地舉行年會，從會員繳交作品中，選出當年度最有創意、最具參考價值的各類型電視節目，在會議期間放映，透過專業討論，讓與會的全球公視從業人員觀摩學習，期盼碰撞出更多節目製作的創意火花。

在 5 月 14 日至 18 日活動期間，將放映23國、近80部全球公視過去一年的代表作，包含紀錄片、調查報導到戲劇、表演藝術等。如《戰情室》（The Situation Room）引導觀眾探討六種社會危機的模擬應變方式，針對俄羅斯可能入侵瑞典的戰爭情境進行模擬，強調未雨綢繆的重要性，在臺灣當前的社會脈絡下，特別發人深省。《鐵窗背後》（Inside Maximum Security： Ep1： Life in Lockdown）以新加坡樟宜監獄（Changi Prison）為背景，刻劃五名多次入獄且至少有一次在最高警戒級別牢房的囚犯，同意透露真實身份，讓攝影機捕捉他們在獄中的生活，滿足觀眾一窺監獄生活樣貌的好奇心，但也因拍攝團隊調整囚犯在鏡頭前的表達，招致過度英雄化及戲劇化包裝的批評，呈現「公正客觀」適用性權衡的難題，該作品榮登2022年YouTube頻道新加坡地區最熱門的影片，並擊敗全球參賽作品，獲得世界媒體節（World Media Festivals）金獎（Gold award）和亞洲影藝創意大獎（Asian Academy Creative Awards）紀實類最佳導演（Best Direction）的榮譽。而來自丹麥《做愛做的事》（Sex with P3）描述年輕受訪者一絲不掛地呈現勃起障礙，反映生理及心理的困境，藉由與異性討論及從專家處獲取建議而找到解方。如此赤裸卻不煽情地闡述性愛議題的做法，是受限規範的台灣電視節目上不會出現的呈現方式，也將在INPUT 2023中進行跨國交流。

有鑑於INPUT在台舉辦是與國際接軌的重要展現，獲文化部鼎力支持，而台北市政府免費提供-台北101水舞廣場做為開幕酒會場地、 旁邊的台北101大樓也將打出 INPUT 2023 in Taipei字樣，提供外賓打卡留念；此外臺北文創、HTC｜VIVE、AMD、台灣啤酒、鍋寶、BenQ、台北悠遊卡公司、中華電信、義美藝術教育基金會、府城延陵堂、布里客等亦提供贊助，共襄盛舉，共同為國際文化交流盡一份心力。