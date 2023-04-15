中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅今天與德國外交部長貝爾伯克會見。王毅聲稱，中國曾支持德國實現統一，希望並相信德國也會支持中國和平統一大業。

據中國外交部網站消息，貝爾伯克（Annalena Baerbock）回應，德方理解台灣問題對中國的重要性和敏感性，堅持奉行一個中國政策。

王毅說，中國堅定維護聯合國權威和二戰後形成的國際秩序，反對單邊主義、強權霸凌，推動國際關係民主化。

王毅又稱，中德間有廣泛共識和共同利益，中方願同德方加強交流溝通，增進相互了解，籌備好新一輪中德政府磋商，為動盪不定的世界釋放積極、正面信號。

接著，王毅向貝爾伯克表示，台灣回歸中國是二戰後國際秩序的重要組成部分。「台灣『台獨』勢力圖謀破壞台海現狀，危及台海和平。要維護台海穩定，就必須堅決反對『台獨』分裂活動。」

他又聲稱，「中國曾支持德國實現統一，希望並相信德國也會支持中國和平統一大業。」

貝爾伯克則指，中國作為聯合國安理會常任理事國，德國作為歐洲大國，雙方加強對話溝通十分重要。德中具有許多共同利益。

貝爾伯克14日與中國外長秦剛在記者會上公開「交鋒」，稱台灣不穩定將會是可怕的情景。兩人並在烏克蘭戰爭、中國走向超級大國之路、人權等議題上交手。