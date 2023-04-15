外型時尚的Acer Swift Go是為行動工作者和有短影音剪輯需求者打造。（Acer提供）

Acer Swift Go有3.2 K OLED螢幕，提升使用者的視覺體驗。（Acer提供）

Predator Helios Neo是Acer 新款旗艦型電競。（Acer提供）

Predator Helios Neo背蓋上有神秘符碼，待玩家逐一解密。（古明弘攝）

宏碁推出兩款全新系列筆電：輕薄的Swift Go、電競新勢力Predator Helios Neo。前者為行動工作者和有短影音剪輯需求者打造，後者是獻給追求極致娛樂與影片創作者的新選擇。

雖然Acer Swift Go 14吋只有1.32公斤、14.9公釐鋁合金機身，但設計團隊不追求極致的輕或極致的薄，而是在輕薄的架構下，將效能最大化並提升使用體驗。Swift Go 14／16吋均通過Intel Evo 平台認證，意味著這是各方面都在水準之上的筆電，包括電池續航力、休眠喚醒、快速充電都有最佳表現，搭載第13代Intel Core i5 H系列處理器，更是大幅拉高整體效能。TwinAir雙風扇冷卻技術，為散熱提供解決方案。

疫情後改變了大家的工作和學習模式，許多人花更多時間在筆電上，換台效能更好的逼薄筆電成了新需求，Swift Go有3.2 K OLED螢幕，90％超大屏占比，4.15mm窄邊框和16：10的螢幕比例，增加上下可視範圍。低光源下也能提供高畫質影像的網路攝影機、加上具有AI降噪功能的Acer PurifiedVoice技術，讓視訊會議和線上學習都有更佳的影音體驗；透過快速穩定的Wi-Fi 6E 連線，讓筆電有穩定連線。

在視訊會議時，臨時找不到合適的虛擬背景，以人工智慧（AI）為基準的PurifiedView視訊會議功能，提供背景模糊、自動取景和眼神接觸模式。包括支援 Thunderbolt 4 的 USB Type-C、HDMI 2.1及 MicroSD 讀卡機的多種連接埠，省去尋找配件的時間。

Intel Unison可與手機連接，不管是傳輸檔案和照片、傳送及接收通話和文字訊息，或是接受並管理手機通知，都可在筆電上進行，不需要分心檢查手機。

人性化的設計也是Swift Go的特點，升降式轉軸，更符合人體工學，並加強機身下方散熱。此外，永續環保材質也是Swift Go的DNA之一，OceanGlass觸控板提供使用者光滑的玻璃質感，原料為環保的混合塑膠聚合物，包括ABS和100％的海洋塑膠廢棄物，棄物是在距離沿海地區或水道50公里內收集的。使用這種材料，能減少漂浮在海洋的塑料，減少海洋污染。

Swift Go 14 (SFG14-71)搭載14吋及解析度2880 x 1800的 2.8K 的OLED 顯示螢幕，配備16GB的LPDDR5記憶體及512GB PCIe固態硬碟，定價3萬7900元，優惠5000元，特價3萬2900元，活動網站登錄並完成「Acer X Predator LINE官方帳號」綁定再送Line Points 1000 點，還可抽市價萬元Acer Store 官方商城購物券；Swift Go 16 (SFG16-71)則為16吋及解析度3200 x 2000的3.2K OLED 顯示螢幕，側邊框寬度亦僅有 4.2公釐，重量約1.6 公斤，配備16GB的LPDDR5記憶體及512GB PCIe固態硬碟，定價4萬900元，預計四月底開賣。

全新電競系列Predator Helios Neo 16(PHN 16-71G)搭載最高第 13 代 Intel Core i7-13700 HX處理器， NVIDIA GeForce RTX 4060／4050顯示卡，在超高效的 NVIDIA Ada Lovelace 架構下運行，NVIDIA DLSS 3新一代AI人工智慧演算法，不只放大效能，更可大幅提高遊戲幀率。

Predator Helios Neo 16具WQXGA高刷新顯示器，帶來更細膩的畫質體驗，專為玩家而生的165Hz高刷新率，讓每個動作都不放過，即使是最高端的FPS類型遊戲，也能輕鬆應付。電競筆電最令人在意的散熱問題，Predator Helios Neo 16採用全新升級的散熱解決方案，讓搭載全新強大組件的筆電維持低溫運行，包含特製的第 5 代AeroBlade 3D金屬雙風扇，搭配液態金屬散熱膏，強化筆電的散熱表現。

內建的PredatorSense鍵讓使用者得以一鍵快速開啟應用程式，並透過其中的Predator Pulsar Lighting功能自訂單鍵RGB鍵盤背光色彩。在外型上，Predator Helios Neo 16特別注入充滿神秘敢的創意設計，將摩斯密碼和加密代碼刻在A蓋，等待玩家逐一解碼。

Predator Helios Neo 16搭載Intel Killer E2600 乙太網路控制器，與Killer Wi-Fi 6 AX 1650i，，使玩家得以保持連線；同時提供玩家多元的連接埠選擇，包括兩個USB3.2 Gen2、一個USB3.2 Gen1、一個 HDMI 2.1、兩個支援充電的 USB Type-C Thunderbolt 4 和一個 Micro SD 讀卡器。內建16GB DDR5 4800 RAM、512GB PCIe NVMe Gen4 SSD RAID儲存，上市定價62900元，優惠10000元，特價52900元，綁定登錄再送Line Points 2000 點、還可抽市價萬元Acer Store 官方商城購物券，另外再提供一個月的Xbox Games Pass或PC Game Pass，玩家能盡情享受數百個高品質的電腦遊戲。