迪恩史密斯臨危受命接管萊切斯特城（圖片來源︰達志影像）

曼城氣勢磅礡，各項賽事最近9場全部獲勝，本周六遇上深受降級威脅的萊切斯特城，應該又會「大」「勝」一場，進一步拉近與榜首球隊兵工廠FC的距離。本場首選不讓分/曼城勝；大小[總分2.5大]。進取一點可選擇讓分/曼城勝；大小[總分3.5大]；大小[主隊2.5大]，[主隊1.5大]。

【足球-英超】[萊切斯特城 @ 曼城][04/16 (日)00:30] [編號 686]

曼城自2月初聯賽作客 0:1 敗給托特姆納熱刺次後，各項賽事最近13場不敗，成績是11勝2平，當中包括最近得9場比賽全勝。榜首的兵工廠上周 2:2 打平利物浦次後，曼城29戰得67分排名第二，只落後兵工廠6分以及少比賽1場，再加上兩隊次後仍要對壘，曼城仍有機會後來趕上。本場對上在降級區內的萊切斯特城，絕對是取分良機。

在曼城這9連勝的比賽當中，進球大小[2.5]的成績是7大2小，最近5場更全部都是大。挪威神鋒厄林·哈蘭德 Erling Haaland 更是愈戰愈勇，聯賽攻進30球、各項賽事上陣39場取得45顆進球，只要在英超再進5球的話更可成為英超自1992/93球季成立以來，單一賽季進球最多的英超球員。本場面對狐狸當然又是曼城和哈蘭德力爭進球的好機會。

萊切斯特城本賽季因受財政問題困擾而成績大倒退，由力爭歐洲賽事參賽資格變成要保級的球隊，目前30戰得25分排名第十九位。球會早前解僱了總教練 布蘭登·羅傑斯 Brendan Rodgers，改由前阿斯頓維拉主帥 迪恩史密斯 Dean Smith 領軍至本賽季結束，只是史密斯近年執教成績不算太突出，再加上巧婦難為無米之炊，難以想像狐狸可成功抵抗曼城。

本場首選不讓分/曼城勝；大小[總分2.5大]。進取一點，也可選擇讓分/曼城勝；大小[總分3.5大]；大小[主隊1.5大]、[主隊2.5大]。

推薦︰ <足球>686萊切斯特城 @ 曼城 不讓分/曼城勝；大小[總分3.5大]、[總分2.5大]。

拉姆斯代爾 上場對利物浦的比賽多次救出險球（圖片來源︰達志影像）

英超爭標形勢再有變化。兵工廠 30戰得73分排在榜首，曼城落後6分排名第二但少比賽1場，再加上兩隊將在4月底對壘，聯賽冠軍究竟由那隊贏得仍然有變數。周日兵工廠主場對保級球隊西漢姆聯，實在已不容再有任何損失，首選不讓分/兵工廠FC勝，也可考慮大小[總分3.5小]甚至[總分2.5小]。

【足球-英超】[兵工廠FC @ 西漢姆聯][04/16 (日)21:00] [編號 687]

兵工廠已在足總盃和歐洲賽事出局，唯一可爭奪的錦標，就是英超冠軍。在1月底至2月中經歷了連足總盃在內4場不勝次後，最近8場聯賽不敗，成績是7勝1平。其實兵工廠上周聯賽客場2:2和利物浦大大打擊了士氣，在一度領先 2:0 之下最後被追平 2:2。當中門將 拉姆斯代爾 Aaron Ramsdale 多次救出險球，不然就會全失3分。

巴西國腳 馬丁內利 Gabriel Martinelli 在這聯賽8場不敗期間進了7球兼有2次助攻，更以15個聯賽進球，成為球隊聯賽進球最多的球員。另一巴西前鋒 "耶穌" Gabriel Jesus 復出後表現不錯，最近2場聯賽進了3球。加上球星 布卡約·薩卡Bukayo Saka 在球會和英格蘭代表隊都表現出色，這鐵三角仍是進球的保證。

事實上在這聯賽8場不敗的走勢中進球大小[2.5]的成績是7大1小，所以本場 大小[客隊1.5大] 是不錯的選擇。

西漢姆聯本季成績下滑，聯賽29戰得30分排名第十四，跟降級區只有3分的距離，仍深受降級威脅。西漢姆聯近7場比賽成績是4勝2平1敗，勝出率有57.1%。要留意西漢姆聯遇強越弱，2023年各項賽事的5場敗仗，包括4場聯賽和1場足總盃比賽，當中擊敗他們的對手全部都是目前聯賽排名比西漢姆聯要高的球隊。本場遇上榜首兵工廠，實難言勝。本場首選不讓分/兵工廠勝；大小[總分2.5小]、[總分3.5小]；大小[客隊1.5大]。

推薦︰ <足球>687兵工廠FC @ 西漢姆聯 不讓分/兵工廠FC勝；大小[總分3.5小]；大小[客隊1.5大]。