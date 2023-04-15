新的一周即將到來，命理專家雨揚老師在臉書上分享4／16～4／22的12生肖運勢，本周好運前3名分別為生肖鼠、虎、馬，其中生肖鼠在財運方面可積極發掘新商機來賺取更多財富；生肖虎在愛情方面，單身者積極樂觀態度可吸引很多異性靠近；生肖馬則是事業順利，在主管的支持下專案計畫獲豐收果實。

★符號代表運勢

★風水輪流轉，下週會更好！

★★再多加把勁，運勢會提升！

★★★穩定發展，平安是福！

★★★★掌握先機，蓄勢待發！

★★★★★吉星高照，好運臨門！

▍生肖鼠

事業★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★★★

事業如日中天，傑出的表現令主管委以重任，指派一項年度大專案，若是把握機會，好好展現實力，將有望獲得升遷。愛情運佳美，單身者可對有興趣的事情投入時間，增加自信，與他人相處時，能展現出更有魅力的一面；有伴者可和伴侶一起去旅行增加感情聯繫。財運亨通，可積極開拓市場，發掘新的商機，並透過不斷創新，賺取更多財富。

▍生肖牛

事業★★ 愛情★★★ 財運★★

職場表現差強人意，因發現自己的工作缺乏發展前景，沒有挑戰性感到沮喪，需重新評估職涯方向，開展新的工作領域。單身者可多參與社交活動，建立人際關係，能更好與他人交流，並增加尋找愛情機會；有伴者不必吝於表達情感，多表露出對伴侶的感謝與欣賞，能讓對方感受到愛意。財運不佳，近日容易有大筆開銷，須理性消費，讓財務狀況保持穩健。

▍生肖虎

事業★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★

工作運暢旺，在職場中可學習到嶄新的技能與知識，並在同事與上司的鼓勵中不斷成長進步，為職業發展打下良好的基礎。桃花能量旺盛，單身者有積極樂觀的態度，可吸引異性靠近，也有助於建立健康的戀愛關係；有伴者與另一半的想法出現分歧時，應以包容的態度面對，相處氣氛自然能和樂融融。財運一般，進行網路交易前，須注意賣家信譽，以免收到的貨物與實際有落差。

▍生肖兔

事業★★★ 愛情★★ 財運★★

事業運平穩，來到新工作環境，只要保持熱情與微笑，就能在職場中建立良好的人際關係，結識新的合作夥伴與客戶。愛情運稍弱，單身者容易感到孤獨，建議利用假日多去戶外走走，排解寂寞；有伴者若覺得自己與另一半的感情變淡，建議與伴侶一起思考解決方法，重燃愛火。財運不濟，近日出門要將錢包收好，才能避免財物損失。

▍生肖龍

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★★

工作運欠佳，最近業務量增大，工作內容繁雜，導致必須經常性加班，建議善用團隊力量，尋求同事協助，便能改善情況。愛情運甜蜜，單身者可通過交友網站，結識興趣相同的對象，發展一段難忘的戀情；有伴者可帶另一半去參訪名勝景點，共同創造美好的回憶和經歷。財運平穩，可拓展自己的社交圈，多跟不同職業的人互動，將能獲得更多人脈資源，進而開展財脈。

▍生肖蛇

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★

工作運不錯，在與其他部門洽談業務時，能憑藉條理分明的邏輯說服對方，婉拒不屬於業務範疇的工作，讓團隊成員刮目相看。感情運平平，單身者因業務需求而頻繁與各部門聯繫，有望在業務往來中，與同事關係更緊密；有伴者可多幫伴侶按摩，並幫另一半在痠痛處貼上貼布，能讓伴侶感到十分溫暖。守財不易，面對好友的聚餐邀約，應視經濟狀況適時推辭，以免錢包見底。

▍生肖馬

事業★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★

職場順風順水，能在主管的支持下，推行構思已久的專案計畫，獲得豐碩成果，成就寶貴的職場經驗。桃花運繽紛，單身者可在心儀對象低潮時，展現滿滿的關心，可望因此打動對方，展開一段甜蜜姻緣；有伴者對伴侶的小缺點十分包容，讓另一半更願意付出，雙方關係也更加幸福美好。財運普通，可向醫生諮詢，購買合適的保健食品，為自己增添健康財富。

▍生肖羊

事業★★ 愛情★★ 財運★★★

事業發揮力下滑，因陌生業務增加，使一時之間不得要領，工作進度也因此延宕，建議多向主管反映，方有助化解困境。愛情運低迷，單身者時常被心儀對象敷衍，建議應拉長觀察期，仔細判斷對方是否真心；有伴者不看好另一半的事業，總是冷嘲熱諷或潑冷水，讓伴侶感受不到認同感，感情陷入冰點。財運平穩，因在副業上積極進取，讓訂單量水漲船高，多出一筆穩定的收入。

▍生肖猴

事業★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★

事業迎來新局面，先前的危機終於解除，將能嘗試主導專案，只要多發揮創意，就能做出亮眼成果，令眾人耳目一新。桃花朵朵開，單身者可報名參加團體旅遊，有機會在旅程中遇見一群年紀相仿的朋友，展開愉悅的交流；有伴者可邀約另一半去聽音樂會，不僅能放鬆身心，也能增進彼此的感情。財運不錯，多研究近期的熱門標的，等待好買點再進場投資，可望賺取更高獲利。

▍生肖雞

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★

事業運攀升，只要展現積極主動的態度，就能爭取到更多合作機會，有效提高品牌曝光度，讓業績節節攀升。愛情運平平，單身者不可太過感情用事，應保持中立的態度行事，以免介入無謂的紛爭；有伴者應多替另一半著想，勿任性妄為，才能讓彼此關係更和諧。財運上揚，只要努力爭取大客戶的訂單，便有機會爭取更高的薪水，讓收入更加豐沛。

▍生肖狗

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★

事業運亨通，在規劃大型活動時，身旁有實戰經驗的前輩幫忙，仔細打點每個細節，讓成果更加完美，獲一致好評。感情運平順，單身者別自我設限，試著多與新朋友交流，也許會激起不一樣的火花；有伴者可趁著好天氣時，帶著全家人去露營，排解身心的疲勞與壓力。財運尚可，多向信任的理專打聽消息，有助掌握最新的市場動態，為投資操作提供重要的參考依據。

▍生肖豬

事業★★★ 愛情★★ 財運★★★

職場表現穩定，能將主管交辦的工作在時間完成，深得眾人信賴，只要持續努力，必能獲更多表現機會。桃花能量匱乏，單身者應主動參與朋友聚會活動，彼此分享近況、享用美食，有助於關係維繫；有伴者可為伴侶準備一杯蔬果汁，照顧對方健康，也藉此增加彼此的互動。財運順遂，可憑藉自身創意販售手作商品，將能吸引顧客目光，賺取額外收入。