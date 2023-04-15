知名連鎖健身房在台中某分館一名45歲女會員8日因偷竊包包當場被逮，遭店家事後開除會籍後，她竟2度闖店內發送「小偷倡狂」傳單，遭店家制止後，就在現場大吼鬧事，喊說「我有付場地費」，連警方到場都趕不走，店家最後出示開除會籍的正式函文，警方才強制女子離開，結束這場鬧劇。

影片中橘色上衣女子在健身房內鬧事完後疑似準備離開，遭一名工作人員擋下，女子企圖撞開對方，還大吼「我有付場地費」，之後又試圖賞另名人員巴掌，對方也強硬回應「你打啊」讓女子打他，雙方僵持不下，最後警方到場要求女子離場，女子又在門口樓梯不願離去，一度在樓梯摔倒尖叫，警方也無奈喊「不要假裝啦」。

該女會員8日因偷竊包包當場被逮，遭店家開除會籍後，她竟2度硬闖店內發送「小偷倡狂」的傳單，遭制止後在現場大吼鬧事。（翻攝自記者爆料網）

該女會員8日因偷竊包包當場被逮，遭店家開除會籍後，她竟2度硬闖店內發送「小偷倡狂」的傳單，遭制止後在現場大吼鬧事。（警方提供）

警方表示，該名67年次陳姓女子8日因涉嫌於店內偷竊其他會員包包（內有皮夾、手機、證件），遭員警依竊盜現行犯逮捕，店家10日口頭告知陳女將開除其會籍，陳女情緒不滿才在店內滋擾，13日還在於店內發放印有「小偷倡狂，請小心隨身財物或暫至其他分店遠離危險 萵苣關心您」等字眼的傳單。

店家最後當場出示開除會籍的正式函文，員警確認無誤後，當即告誡女子離去，不得進入該營業場所，女子才心有不甘地在員警陪同下離去，警方事後依社會秩序維護法第68條送辦裁罰；鬧事影片在網路瘋傳，網友紛紛笑說「無理取鬧」、「小動作很多」、「叫人家打還一直閃」、「奇葩」。