台灣民眾黨在104人力銀行徵才。（摘自104人力銀行網站）

台灣民眾黨在104人力銀行徵才。（摘自104人力銀行網站）

台灣民眾黨在104人力銀行徵才。（摘自104人力銀行網站）

台灣民眾黨在104人力銀行徵才，有眼尖民眾發現，發言人也上網徵才，且語文能力要求精通英文。民眾黨解釋，因為業務需求，需有精熟外語的發言人協助處理訪賓接待、媒體事務，及英文資訊的撰寫發布。透過人力銀行既有資源，不但可媒合更多優秀人選，也符合本黨公開透明精神。

民眾黨在104人力銀行發布徵才資訊，職缺包括行政助理、組織發展部專員、平面設計助理、新聞助理、剪輯助理、資訊人員、立委辦公室法案助理、文宣助理、彰化縣黨部秘書及執行長等，而就連發言人也都上網徵才。

發言人待遇面議，7項工作內容包括：在保留原語的語法及詞意的原則下，準確而流暢地將一種語言或文字翻譯成另一種文字、從事譯文之校訂及修改，以及撰寫新聞稿，發布新聞訊息。

工作內容還包括連繫媒體記者採訪及媒體接待事宜、維護媒體關係、負責經營對外媒體傳播計畫之規劃與執行，以提升指標性的高度，品牌形象，與持續性的媒體聲量，最後則是「主管交辦事宜」。

發言人職位的工作經歷要求3年以上，學歷要求大學、碩士，科系要求則不拘，語文條件需具備英文聽、說、讀、寫精通，台語中等。

對此，民眾黨文宣創意部主任許甫表示，黨秘書長周台竹是大使出身，外交事務嫻熟，接任黨務後致力推動民眾黨與國際友人、團體互相認識。民眾黨至今已與包括美、日、歐等外國訪賓交流。因為業務需求，需要有精熟外語的發言人，協助處理訪賓接待、媒體事務，以及後續英文資訊的撰寫發布。

許甫說，發言人覓才，除了透過既有的人脈管道推薦，另外也在人力銀行上公開徵才，透過人力銀行既有資源，不但可以媒合更多優秀人選，也符合本黨公開透明的精神。