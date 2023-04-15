「五月天」近日在香港開唱，阿信在台上賣力飆唱。（相信音樂提供）

五月天在14、15、16、21、22、23日到香港中環海濱活動空間舉辦六場「五月天好好好想見到你演唱會」，歌迷對五月天火熱的思念，也讓10.8萬門票火速售罄。早在五月天開唱前，從香港電車、觀光巴士、地鐵看板滿滿的五月天，成龍、張學友、劉德華、任賢齊、謝霆鋒等天王巨星特地在現場送上花籃祝賀五月天演出成功。

四年未相見，經過1425個日子，終於在14日見到歌迷，在唱完多首歌曲後，怪獸先以廣東話跟大家打招呼並說：「有一句話想要問大家，你們在激動什麼，其實連五月天也非常激動。好久沒見到大家，聽到大家歡呼聲，除了大聲還有激動。」他也回想起到第一次到香港演出時歌迷也是如此熱情，石頭也說道：「看到相同的你們、同樣的聲音、同樣的掌聲，特別親切！」

冠佑透露在知道要來香港開唱時，同事問他最想念什麼，他說：「他們說我是不是最想念凍檸茶，因為我之前每天都要喝五到六杯，但這次回來最想念你們所有人的聲音，可以讓現場二萬人的聲音，讓全香港都聽到五月天的歌嗎？」而除了歌迷尖叫聲與合唱聲很給力，在點歌橋段時，也特別將大型雞蛋仔模型送上台，讓五月天一解美食情愁。

五月天「唱」遊香港無極限，曾在香港紅磡、迪士尼樂園幻想道露天場地開唱，這次選在香港中環海濱活動空間，眼前的無敵海景，舞台的後方是著名的天際線夜景，新的空間開唱，解鎖新場地，與現場1.8萬名歌迷再創美好記憶。

阿信說：「過去20年一開始到街頭，五月天真的很感謝所有的朋友，我們每次來到香港都會住上很久，一開始在街頭開唱，後來到了會展中心，再到紅館，後來到了迪士尼，今天晚上我們就在接近你們上班、上學，生活最近的城市裡面，唱給你們聽，謝謝你們『唔該』、『金多蝦』，謝謝你們。」五月天應歌迷點歌要求，演唱〈金多蝦〉，也傳達出歌迷支持的感謝。