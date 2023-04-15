南韓歌手泫雅與DAWN坦承戀情以來時常在公開場合放閃，更被外界看好是娛樂圈中會最有可能步入婚姻的情侶檔，怎料兩人在去年11月宣布分手，讓粉絲相當震驚，雖雙方分手後互動仍相當親密，也屢被傳出復合傳言，但DAWN在宣傳單曲受訪時，除澄清沒向泫雅求過婚外，也否認兩人復合一事。

DAWN近期推出新曲《Dear My Light》，歌詞讓許多網友聽了不禁都會聯想到他與泫雅的戀情，甚至泫雅為DAWN宣傳時還擷取其中一段歌詞「遇見最美時候的你，不管誰說什麼都能堅強撐過，我沒關係」，引發外界猜測兩人是否有機會舊情復燃；對此，DAWN在採訪中首度回應，透露自己目前是「Single and Solo」，接著他說道：「我們現在不論有沒有在交往，雙方都最愛對方、最瞭解對方、最理解對方、最站在對方那邊，往後也會這樣」 。

此外，他也在採訪影片中澄清，自己並沒有向泫雅求過婚，表示當初只是單純想送她戒指，並沒有想到「給戒指就是要結婚」，他還因此自嘲「我是沒有常識的人」，但因為心中也有「結婚對象就是泫雅」的想法，所以當時沒有特別否認。

然而，DAWN與泫雅即使分手後仍相互支持，因此被封為「最佳前任」，更有粉絲敲碗他們出演戀愛節目《換乘戀愛》，DAWN也坦言，在兩人分手以前「製作單位真的有來邀約過！」希望他們以嘉賓身分上節目，但是沒想到後來他們就分手了。