去年九合一大選前發生的台南學甲88槍擊案，震驚全台，台南檢調歷經5個多月調查，昨天偵結，隨著檢方抽絲剝繭調查案情，也揭露當初槍手孔祥志騎乘機車狂掃88槍的車牌，居然是從蝦米拍賣網站訂製，而孔偽造的2面車牌則為來自花園夜市2名攤商，據悉，警方第一時間找到2車主到案，2人得知因車牌被槍手「相中」而捲入88槍擊案，直呼很衰！

台南地檢署起訴書提到，整起槍擊案背後有縝密規畫，該犯罪集團為製造犯罪斷點以規避警方查緝，案發前選定槍手騎乘白色光陽廠牌「MANY」型號機車作為犯案交通工具，孔嫌還與其他共犯在去年10月23日，於花園夜市停車場觀察與犯案車輛外觀相同的白色光陽廠牌 「MANY」型號機車，並抄寫車牌號碼。

其中一名歐姓攤商每周四、六、日都騎機車前往花園夜市擺攤，另名張姓車主則是因另一半在花園夜市擺攤，而騎機車前來幫忙，2人車子與犯案車輛同款，車牌因此遭相中，孔抄下車牌後，於蝦皮拍賣網站訂製壓克力訂製2面偽造機車車牌。

孔祥志去年11月10日騎車犯案前，先懸掛其中一面，返程又換上另一面，製造斷點、規避警方查緝。案發後，警方很快從車牌循線找到2名車主，一查都是在花園夜市擺攤的攤商，查証後，證實2人只是車牌遭「抄錄」並遭到偽造。據了解，2人對於捲入震驚全台的88槍擊案，都相當錯愕。

警方指出，歹徒犯案通常多以偷車牌、變造車牌居多，目前偽造訂製車牌的案件比例仍不高，研判該犯罪集團因網路購物花幾百元就能取得，而且若偷車牌，還增加失主報案的風險。尤其仿造別人車牌，除非車主收到紅單或涉案，否則一般都不會發現車牌居然遭盜。這2名攤商也是渾然不覺車牌早已被「盜用」約3周，直到孔嫌開完槍遭傳喚到案才驚覺。