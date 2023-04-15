有6次酒駕前科的林姓男子，昨晚又涉酒駕肇事逃逸，5小時後落網。（警方提供／王志偉花蓮傳真）

多次酒駕的林男涉酒後駕車逃逸，棄車轉搭火車逃避。（警方提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮玉里警分局獲報台九線上發生交通事故，警方抵達時，肇逃者已逃逸，現場獨留雙腳骨折的82歲陳姓騎士，經調閱監視錄影器，循線逮到涉酒後駕車的62歲林男，他在車禍後棄車轉搭火車逃避查緝，更可惡的是，警方調閱資料，發現林男有6次酒駕前科紀錄，讓警方火大痛斥，真是害人害己！

玉里警分局大禹派出所長王正男表示，14日傍晚5時接獲民眾報案，台9線272.9公里南下車道有一起肇事逃逸的交通事故。目擊者稱見到一輛機車與廂型車發生碰撞，機車騎士連人帶車摔倒在地，雙腿骨折、全身多處擦挫傷；事故發生後，汽車駕駛曾下車察看，接著立即回到車上，駕車逃離現場。

玉里警分局啟動鷹眼小組，調閱沿線上百支監視器，以車追人比對，查出涉嫌肇事的62歲林男，家住瑞穗鄉，沿途攔截圍捕，晚間8時發現肇事廂型車停在大禹里酸柑一處空地，但林男已逃逸無蹤；接著循線查出他到玉里火車站轉乘火車回家，警方趕往林男瑞穗鄉住處，晚間10時趁林男步行返家時逮人。

林嫌被逮時，酒測值每公升有0.7毫克。警方查出，林男曾有6次酒駕前科，最近一次於2018年，目前無照。他落網後坦承肇逃，偵訊後依肇事逃逸、酒駕公共危險罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。

玉里分局長林俊廷表示，車禍致人傷害而逃逸者，可處6個月以上5年以下有期徒刑；致人於死或重傷而逃逸者，處1年以上7年以下有期徒刑。本案事發後5小時內迅速查緝到案，展現警方維護治安的決心，將持續加強取締酒後駕車，呼籲民眾酒後不要開車上路，害人害己。

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