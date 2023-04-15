15名來自台中的視障者騎協力車到雲林，他們沿著濁水溪河堤騎到麥寮往返。（周麗蘭攝）

台中市視障天使協力車協會與雲林縣愛無礙協會在西螺大橋的西螺端會合，各自使用特殊交通工具暢遊雲林。（周麗蘭攝）

15名來自台中的視障者騎協力車到雲林，雲林縣的身障者搖手搖車迎接，陪騎通過西螺大橋，視障者溫祐靖說，外出運動讓她的身心靈都獲得轉變；陪騎的志工蔡宗岳說，以前只注意方向和地標，開始陪視障者騎車後認真觀察周遭，發覺世界變得多彩多姿。

台中市視障天使協力車協會從彰化溪州公園開始騎，雲林縣身障者組成的「雲林縣愛無礙協會」10多人，特地搖手搖車到西螺大橋溪州鄉橋頭端等候，並一起通過2公里長的西螺大橋，立委劉建國、西螺鎮長廖秋萍到場打氣。

視障天使協力車協會理事長鍾宛貞說，雖然看不見，但感覺雲林的路很舒服，聽到鞭炮聲很興奮，感覺是在迎接他們，覺得活著真好。辦這個活動的目的是喚起社會多給視障者一些關懷，用愛讓他們走出家裡，走進各地與社會融合。

志工蔡宗岳說，經過西螺大橋的時候，他描述前方12點方向有一個紅色的大橋就是西螺大橋，3點鐘方向的下方有一個稻田藝術品，是兔子的形狀，他以前是不會注意到這麼多細節的，自從當了志工世界變得多采多姿。

志工林志峰特地從淡水搭車南下陪騎，他已擔任10年志工，他很愛騎單車，在視障天使協力車協會主要負責押車。

台中市視障天使協力車協會今天從西螺騎到麥寮往返50公里，15名視障者中有一名是32歲的視障超馬跑者溫祐靖，她從2017年開始跑走，現在已經能跑50公里超馬，已有14次馬拉松經驗，跑的時候一邊聊天，有時候放空跟自己對話，

在政府機關上班的溫祐靖說，她天生弱視，視神經萎縮變成全盲，外出運動後讓她的身心靈、個性都有所轉變，變得不那麼負面，也比較穩重開朗，她鼓勵視障者運動，如果有志工幫助，他們就會願意出來，身體也比較健康。

前愛無礙協會理事長陳明瑟說，不管身體有何不便，每個人都想享受閒暇騎車運動和休閒旅遊的時光，體驗努力騎乘、運動後飆汗、喝水、追風、大笑的暢快感，能與好友一起探索、暢遊各景點是人生一 大樂事，愛無礙協會長期推展「不老無礙」精神，鼓勵每個人不要自我設限，不要受年齡、身體功能或環境障礙限制，勇敢跨出來，迎向陽光美好人生。