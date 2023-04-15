15名來自台中的視障者騎協力車到雲林，雲林縣的身障者搖手搖車迎接，陪騎通過西螺大橋，視障者溫祐靖說，外出運動讓她的身心靈都獲得轉變；陪騎的志工蔡宗岳說，以前只注意方向和地標，開始陪視障者騎車後認真觀察周遭，發覺世界變得多彩多姿。
台中市視障天使協力車協會從彰化溪州公園開始騎，雲林縣身障者組成的「雲林縣愛無礙協會」10多人，特地搖手搖車到西螺大橋溪州鄉橋頭端等候，並一起通過2公里長的西螺大橋，立委劉建國、西螺鎮長廖秋萍到場打氣。
視障天使協力車協會理事長鍾宛貞說，雖然看不見，但感覺雲林的路很舒服，聽到鞭炮聲很興奮，感覺是在迎接他們，覺得活著真好。辦這個活動的目的是喚起社會多給視障者一些關懷，用愛讓他們走出家裡，走進各地與社會融合。
志工蔡宗岳說，經過西螺大橋的時候，他描述前方12點方向有一個紅色的大橋就是西螺大橋，3點鐘方向的下方有一個稻田藝術品，是兔子的形狀，他以前是不會注意到這麼多細節的，自從當了志工世界變得多采多姿。
志工林志峰特地從淡水搭車南下陪騎，他已擔任10年志工，他很愛騎單車，在視障天使協力車協會主要負責押車。
台中市視障天使協力車協會今天從西螺騎到麥寮往返50公里，15名視障者中有一名是32歲的視障超馬跑者溫祐靖，她從2017年開始跑走，現在已經能跑50公里超馬，已有14次馬拉松經驗，跑的時候一邊聊天，有時候放空跟自己對話，
在政府機關上班的溫祐靖說，她天生弱視，視神經萎縮變成全盲，外出運動後讓她的身心靈、個性都有所轉變，變得不那麼負面，也比較穩重開朗，她鼓勵視障者運動，如果有志工幫助，他們就會願意出來，身體也比較健康。
前愛無礙協會理事長陳明瑟說，不管身體有何不便，每個人都想享受閒暇騎車運動和休閒旅遊的時光，體驗努力騎乘、運動後飆汗、喝水、追風、大笑的暢快感，能與好友一起探索、暢遊各景點是人生一 大樂事，愛無礙協會長期推展「不老無礙」精神，鼓勵每個人不要自我設限，不要受年齡、身體功能或環境障礙限制，勇敢跨出來，迎向陽光美好人生。
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