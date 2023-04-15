市長盧秀燕、文化局長陳佳君和民意代表、藝文團隊、藝術家等共同慶祝葫蘆墩40周年館慶。(陳世宗攝)

葫蘆墩文化中心館慶活動連續兩個週末舉辦「饗市集」，邀請豐原在地品牌共襄盛舉，展覽與文創市集等。(陳世宗攝)

葫蘆墩文化中心館慶活動連續兩個週末舉辦「饗市集」，邀請豐原在地品牌共襄盛舉，展覽與文創市集等。(陳世宗攝)

九天民俗技藝團，以氣勢磅礡的《氣吞天下》戰鼓開啟館慶序幕。(陳世宗攝)

台中市葫蘆墩文化中心15日舉辦40週年館慶活動，現場宛如嘉年華會熱鬧非凡！市長盧秀燕為「豐采四十‧有葫同饗」拉開序幕。她說40年以來葫蘆墩文化中心舉辦超過上萬場活動，讓許多國內外的藝術家在此發光發熱，是推動台中藝術文化的重要基地；未來10年更重要，將持續帶給市民豐采藝術文化饗宴！

盧秀燕指出，葫蘆墩文化中心前身為台中縣立文化中心，1983年落成啟用，40年來推廣藝術文化是山城地區保存地方文化、推廣閱讀、培植藝文人才及提供親子學習教育的重要平台；並開設許多班隊，讓市民學習書法、繪畫和音樂等，是重要的文化學習場所，祝福葫蘆墩文化中40歲生日快樂。

「創造台中文化城！」盧秀燕說，過去2、3年以來，因疫情關係許多場館辛苦經營，文化局和文化中心策辦許多線上活動，維持營運能量，近期疫情逐漸減緩，未來10年更加重要，市府會加倍辦理更多實體的精彩活動、邀請更多藝文專家，也歡迎民眾常來參與活動感受台中藝文能量，一起邁向50週年。

葫蘆墩文化中心今天慶典活動，抽3位幸運民眾可得頭獎腳踏車，其中一位中獎的小妹妹身著芭蕾舞裙，她剛上完舞蹈課後，媽媽立即帶她過來參加館慶活動；盧秀燕讚許家長從小就培養孩子的文化氣質，並笑稱「真的是很充實的一天」。

文化局表示，今天特別邀請九天民俗技藝團及瓊瑢舞蹈團演出，九天民俗技藝團在創團之初即與葫蘆墩文化中心一起攜手，讓廟會陣頭走向國際舞台；瓊瑢舞蹈團則是多年來參與並常無償協助中心各項活動，提供山城豐富的演出。

葫蘆墩文化中心館慶活動，於4／15、4／16、4／22、4／23連續兩個週末舉辦「饗市集」，邀請豐原在地品牌共襄盛舉，除可品嚐特色美食、著名糕點，還可欣賞陶藝、編織、花藝，參與手作體驗等，即日起至6月，還規畫一系列超過50場豐富的表演、展覽與文創市集等。

曾任葫蘆墩文化中心主任、前文化部文資局專門委員陳嘉瑞特別回娘家參與盛會，並開心分享，「葫蘆墩文化中心有一群充滿熱忱的好同仁，持續豐富市民的藝文生活」。文化局主秘蕭靜萍則說，「曾與葫蘆墩同仁一起完成許多挑戰，以曾身為中心的一份子為榮！」