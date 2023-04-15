台灣2023年起基本薪資調漲為26400元，一名女網友分享，她的工作穩定又輕鬆，還有三節和年終獎金可以拿，因此雖然每個月薪水只有基本薪資，仍舊不知不覺做了10年，然而最近卻有同事勸她離職找更好的工作，但她完全不想，引起網友討論，不少人力挺原PO說，如果沒金錢壓力，不要隨便離開舒適圈，對方搞不好只是看不得你好。

一名女網友在Dcard上分享，她每個月的薪水雖然都是領基本薪資，但是公司有提供三節和年終獎金，福利也算是不錯，每天工作不會很忙，天天都準時上下班，整體來說就是一份穩定又輕鬆的工作，因此不知不覺間她也做了10年之久。

女網友表示，最近公司有同事一直建議她轉換跑道，趁著還年輕去做看看別的工作，為自己的未來謀劃更好的發展，但她聽了卻不認同，因為她覺得她離職以後，這份工作同樣會有別人來頂替，而她就是不想追求更好，只要穩定舒適、錢夠用就好了。

貼文引起網友討論，「不要隨便離開舒適圈，不然就會像我現在一樣到處撞的頭破血流」、「如果沒經濟壓力，又生在不錯的家庭，舒服工作多享受人生也不錯」、「領基本薪資不用怕被取代，因為老闆沒辦法再找更便宜的」、「他只是見不得你好，或者想要調到你的位置，別被這種戰術影響」。