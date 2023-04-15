英國前「足球金童」貝克漢（David Beckham）的兒子布魯克林（Brooklyn Beckham），於去年4月與《變形金剛》女星妮可拉佩茲（Nicola Peltz）結婚，在這場世紀婚禮上引發許多討論，其中最令人關注的是貝克漢妻子維多利亞（Victoria Beckham）與妮可的「婆媳關係」。不過，日前維多利亞在IG上貼出一家人團聚的合照，讓外界瘋傳兩人不合的傳聞被打破。

布魯克林與妮可於10日迎來結婚一周年紀念，除了前往東京旅遊外，先前也與貝克漢及維多利亞一同慶祝，事後維多利亞在IG上貼出合照，只見四人互相搭肩，看起來相處融洽，同時她寫下：「很特別能一起慶祝你們的一周年紀念，我們愛你們。」而妮可也留言回應：「今天玩得很開心，我們愛你。」

隨後妮可也在IG上貼出同張合照，除了感謝布魯克林1年來的陪伴，也寫道：「很開心能和我們的家人一起慶祝。」很顯然就是指貝克漢夫婦，因此外界所傳的婆媳問題，似乎已隨著時間漸漸破除了。

事實上，針對維多利亞與妮可不合的傳言是從婚禮開始，由於當時妮可穿的婚紗是Valentino的款式，而非維多利亞製作，引發熱烈討論；不過，妮可曾表示當時維多利亞來不及製作出來，才改穿其他婚紗，一切都是外界對我們的誤會。