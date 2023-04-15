備戰2024總統選舉，民眾黨主席柯文哲再次招兵買馬，在1111人力銀行以「勇敢航行 柯文哲戰隊招募」為題大規模徵才，招募發言人、文宣人才等。民眾黨指出，未來將考慮舉辦公開決選，由柯文哲做最後的「面試大魔王」。

民眾黨與1111人力銀行合作招募競選戰隊，更登上熱門企業。民眾黨公司簡介寫下，「今年一月，柯文哲已卸任八年的台北市長，也脫下穿了30年的醫師白袍，從台大醫院退休。下一步呢？柯文哲如是說：現在的心情很像1492年的哥倫布，正在航向不可知的世界。」

簡介指出「500多年的哥倫布艦隊啟程前，四處招募同行冒險的水手。如今，『柯』倫布也想招募身懷絕技的你，一同搭上戰艦，展開冒險之旅，這一次理想國度無須靠盲目探索，而是靠我們一起勇敢實踐。」

民眾黨開出16項職缺包括發言人、社會力組長及專員，組織發展部副主任及專員，文宣部職缺包括副主任、節目組組長、美術編輯、剪輯助理、議題企畫寫手、活動會議談參寫手、Line、Instagram社群小編、影音剪輯，另也招募新聞助理、平面設計助理及行政助理。

民眾黨文宣創意部主任許甫說明，因應這次總統暨立委選戰，民眾黨再次啟動大規模徵才。徵才範圍包含，負責對外宣傳辯護的發言人，自媒體經營產製的文宣人才，以及負責組織聯繫的專員等，預期徵才數十人。

許甫說，為了有效徵才，民眾黨除了推出有海選經驗的「學長姐」拍攝證言式影片，也商請正在訪美的主席柯文哲，親自下海宣傳招募。同時與1111人力銀行合作，提供專業意見以及平台資源，未來將考慮舉辦公開決選，由柯文哲做最後的「面試大魔王」。