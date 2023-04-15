肥胖導致疾病纏身，近年盛行的「極低熱量飲食法」，每日攝取熱量控制在400至800大卡，一周可減輕1至2.5公斤；不過專家提醒，使用該方法減重可能會出現疲倦、無力甚至脫髮情形，長期容易出現復胖現象。

衛福部國健署於2023年公布的「成人肥胖防治實證指引」，列出3項常見減重方法，包括生酮飲食、168斷食法以及極低熱量減重法。

基隆長庚營養治療科營養師黃寶嶔指出，生酮飲食主要是限制碳水化合物的攝取，當身體無法製造足夠的葡萄糖來提供能量時，會改以分解脂肪所產生的「酮體」做為替代能源。生酮飲食幾乎不吃米飯、麵、麵包等，甚至連水果都不能吃，改以高脂的肉類、起司、奶油、堅果等高脂肪與蛋白質食物為主。

黃寶嶔提醒，在執行生酮飲食時需考量自己身體狀態，因為大量的酮體需要腎臟來代謝，若腎功能不佳或有心血管疾病則不適用。

168斷食法是在1天24小時內禁食16小時、進食8小時，把可以進食的時間壓在8小時內，其他16小時不吃含熱量的食物，可以喝水、無糖茶或低熱量的黑咖啡。

極低熱量飲食法則是指每日攝取熱量控制在400至800大卡，以達快速減重效果，該方法可以讓肥胖患者每周減輕1至2.5公斤；部分研究指出，使用極低熱量飲食法可能可以增加第2型糖尿病患者的胰島素敏感性，但必須在專業醫師指導下進行。

黃寶嶔提醒，極低熱量飲食法在短期減重效果很顯著，但可能出現疲倦、無力甚至有脫髮情形，長期容易出現復胖現象。

最後，黃寶嶔表示，無論選擇哪種減重飲食方法，只要降低熱量攝取皆可達到減重效果，但要維持體態，應避免攝取含糖飲料與高油食物，並搭配充足睡眠與適度運動。