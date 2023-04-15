婦人要原PO「褲子脫下來、衣服脫下來」，還辱罵八婆，婦人的小狗也不斷挑釁原PO牽的大狗，雙方在爭執過程中，婦人放在椅子上的小狗還自己跑走。（翻攝自臉書「爆料公社」）

桃園平鎮一名民眾爆料日前在公園遇到婦人遛狗未牽繩，她當下告誡對方，婦人竟失控大喊要她「褲子脫下來、衣服脫下來」，還辱罵她八婆，甚至一度用肩膀撞她，婦人的小狗也不斷挑釁她牽的大狗，雙方在爭執過程中，婦人放在椅子上的小狗還自己跑走，她見狀大酸「你的狗狗跑掉囉」。

該網友在臉書「爆料公社」發文，她日前遇到一名婦人在公園遛狗未牽繩，婦人的小狗一度衝上前挑釁她家的大狗，她大聲喝斥對方，沒想到婦人開始歇斯底里吼說「妳褲子脫下來、衣服脫下來」，罵原PO是八婆，還強調自己當下就把狗抱起來，不認為需要牽繩，還要原PO直接去舉報，雙方爆發激烈口角。

原PO與婦人拿手機互錄影片的過程中，婦人坐在椅子上的小狗一度自行跳下椅子離開，原PO大酸「你的狗狗跑掉了」，對方才趕緊衝上前抱回狗；原PO發文說，當下婦人還用肩膀撞她二次，故意走到她前面、挑釁她的狗，目前她已針對對方公然侮辱到警局備案。

原PO強調「溜個狗，要想辦法避開所有沒牽繩愛挑釁的小狗，還要承受沒牽繩飼主無法規勸的腦羞辱罵」，不想要如此委屈；其他網友留言「誰的家長，教育一下吧」、「其實你真的不用跟他說那麼多耶！直接報警處理就好了」、「最好也錄到它的狗隨地大小便那就更好了，這樣又多一條可以檢舉」。