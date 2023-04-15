5月報稅季即將到來，當心詐騙集團蠢蠢欲動！高雄67歲李姓婦人日前收到要繳5700元汽車燃料費逾期未繳簡訊，於是按照簡訊操作，點開網站輸入卡號繳費後，網頁突然閃退，事後李婦發現是繳了1萬300元，驚覺遭詐報警。警方指出，截止迄今已接獲8起報案，遭詐金額為39萬，提醒民眾汽機車燃料使用費每年7月開徵，民眾最快6月底才會接獲繳納通知單。

隨著5月報稅期到來，以及近期普發6000元現金，詐騙集團也開始蠢蠢欲動，近期有許多民眾陸續收到「汽燃費逾期徵收通知」簡訊，並附上連結，請民眾自行上網輸入卡號繳費，日前就有一名李婦信以為真，擔心再未繳納就會被開罰，於是趕緊按照簡訊內容，輸入卡號繳費。

當繳完費後，網站突然閃退，不久李婦收到銀行簡訊通知，表示匯款金額為1萬300元，李婦才驚覺受騙，到附近警局報警求助。

高雄市刑事警察大隊表示，截止迄今已接獲8起報案，遭詐金額為39萬，提醒民眾汽機車燃料使用費為每年7月份開徵，最快6月底才會接獲繳納通知單，若民眾逾期未繳汽燃費，監理機關寄送的簡訊中會顯示「車號」，並註明「特定監理所站」，並留上聯絡電話，供民眾撥打詢問。

此外，若簡訊網址內只有付款畫面，沒有任何車主資料，有極高機率為詐騙網站，請民眾多加留意小心受騙。iPhone手機用戶亦可透過關閉iMessage功能，安卓系統手機用戶可啟用「垃圾訊息阻擋功能」，阻絕詐騙簡訊，一勞永逸。