手機交友詐騙多，傳統聯誼活動更真實，正統鹿耳門聖母廟與台南市民政局聯手在5月舉辦的未婚聯誼活動，原本報名男多女少。廟方呼籲女生踴躍報名，女生報名數14日突然爆增3倍瞬間額滿，即使全面停止報名，仍有民眾繼續敲碗，廟方直呼「月老發威」，打算加開1場活動，未來計畫每年辦4場未婚聯誼。

正統鹿耳門聖母廟的月老廟新居剛落成，廟方打算與民政局聯手，5月21日舉辦單身男女未婚聯誼活動。開放報名隔天男生名額即秒殺，爆量200人，女生僅30人。

主辦單位只好暫停男生報名，呼籲女生踴躍報名，並公布報名者職業，男生有醫師、消防員與科技新貴，女生有老師、少校教官與護理師。強調都是經過官方認證的資料。強調報名資格透過民政局官方審核，更具公信力。

廟方14日不斷接到女生報名電話，報名數湧現3倍，單日破百人，雖緊急宣布全面停止報名，仍湧入許多詢問電話，要求參加活動。廟方透過臉書粉絲頁致歉，連說3次「對不起」，說明已打算在5月活動後，加開七夕場，未來計畫以每季1場，每年約辦4場活動。

正統鹿耳門聖母廟的月老廟人員表示，現代人不結婚，少子化成國安危機，實際上從未放棄追求幸福的機會，過去很多人習慣透過手機網路交友，卻陷入詐騙陷阱，賠錢又遭欺騙感情，得不償失，傳統的聯誼方式才重新被人重視。