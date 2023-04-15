矽品精密公司今天邀請偏鄉和平國小與海相遇，於大安濱海樂園淨灘撿拾垃圾，一圓跆拳道夢想。（矽品精密提供）

矽品精密公司今天邀請偏鄉和平國小與海相遇，於大安濱海樂園淨灘撿拾垃圾，一圓跆拳道夢想。（矽品精密提供）

矽品精密公司今天邀請偏鄉和平國小與海相遇，於大安濱海樂園淨灘撿拾垃圾，一圓跆拳道夢想。（矽品精密提供）

矽品精密公司今天邀請偏鄉和平國小與海相遇，於大安濱海樂園淨灘撿拾垃圾，一圓跆拳道夢想。（矽品精密提供）

矽品精密公司今天邀請偏鄉和平國小與海相遇，於大安濱海樂園淨灘撿拾垃圾，一圓跆拳道夢想。（矽品精密提供）

國際知名封測大廠矽品精密15日號召公司逾600位同仁與眷屬，於大安濱海樂園淨灘，特邀請和平區和平國小師生一同參加。矽品公司說，這群家在山谷中的孩子們難得與海相遇，透過身體力行撿拾海灘垃圾；矽品長期關懷偏鄉，藉由淨灘活動捐贈和平國小跆拳道設備，守護海洋同時也讓孩子們向夢想勇敢邁進。

矽品精密與和平國小結緣已邁入第17年，今年校長陳恩澤親自帶領44位學生一起參與淨灘活動。陳恩澤表示，矽品精密長期以來全方位幫助學校，不論是年度捐贈、改善教學環境或補助課後照顧等，感謝矽品公司始終如一的付出。

和平國小位處偏鄉山區，畢業生的生涯發展與升學一直是校方關注的課題，近年來有3位畢業生升學和平國中後，因獲選國中跆拳道校隊訓練培養，成功保送高中的案例。校方審慎評估後與矽品公司提案成立跆拳道社，矽品捐贈護具、踢靶、地墊等設備，已有10多位成員開始固定團練。

陳恩澤指出，孩子們都非常感謝矽品公司，讓他們有爭取夢想的機會，又都是山上的孩子難得看見大海個個都很開心，今天能來海邊淨灘的同時還能學習海洋永續知識，真的是一次很棒的體驗。

矽品精密處長莊欽傑表示，大安濱海樂園3月1日起對外開放，疫情後觀光景點人潮多，垃圾也不少；今天淨灘活動主題「矽手護海洋」，透過逾600位同仁的攜手努力，將廢棄物妥善處理並做好資源分類，落實垃圾源頭減量。將環保理念落實日常生活中，透過雙手讓海灘上不再留下任何垃圾，只留下美好的回憶。

矽品精密立足中台灣非常重視環境友善，自建廠階段即導入多項節能、節水及廢棄物減量等綠色製造的措施，包括取得綠建築與清潔生產雙認證，並獲頒經濟部工業局綠色工廠標章。在淨零減碳方面，則透過製程改善、太陽能發電、綠建築節電與投資綠電等方式，2022年減少約83200戶家庭平均年用電，共減少22萬公噸的碳排放量，相當於575座大安森林公園每年的碳吸收量。