國際知名封測大廠矽品精密2023年4月15日上午號召公司逾600位同仁與眷屬於台中大安濱海樂園淨灘，特別邀請台中市和平區和平國小的師生一同參加，這群家在山谷中的孩子們難得與海相遇，不僅參加趣味闖關遊戲學習海洋永續知識，透過身體力行撿拾海灘垃圾，而矽品精密長期努力關懷偏鄉，透過淨灘活動捐贈和平國小跆拳道設備，守護海洋的同時也幫助孩子們向夢想勇敢邁步。

矽品精密與和平國小結緣已邁入第17年，今年陳恩澤校長親自帶領44位學生一起參與淨灘活動，陳校長表示矽品精密長期以來全方位幫助學校，不論是年度捐贈、改善教學環境或補助課後照顧等等，相當感謝矽品公司始終如一的付出。和平國小位處偏鄉山區，畢業生的生涯發展與升學一直是校方關注的課題，近年有3位畢業生升學和平國中後，因獲選國中跆拳道校隊訓練培養，成功保送高中的案例。

校長親自帶領44位學生一起參與淨灘活動。(戴志揚翻攝)

而山上孩子普遍體能好，從小培養靠運動技能，對升學是很有機會的，校方審慎評估後與矽品公司提案成立跆拳道社，矽品公司二話不說當即捐贈所需護具、踢靶、地墊…等等設備，現今學校已成功籌組社團，主要招收4~6年級的學生，已有10多位成員開始固定團練。孩子們都非常感謝矽品公司讓他們有爭取夢想的機會，又都是山上的孩子難得看見大海個個都很開心，且今天能來海邊淨灘的同時還能學習海洋永續知識，真的是一次很棒的體驗。

矽品員工與眷屬齊力參與淨灘活動。(戴志揚翻攝)

矽品精密莊欽傑處長表示，台中市大安濱海樂園3月1日起對外開放，疫情後觀光景點人潮多，垃圾也不少，此次淨灘活動主題「矽手護海洋」，透過逾600位同仁的攜手努力，將廢棄物妥善處理並做好資源分類，落實垃圾源頭減量。此外，淨灘活動志工夥伴也自備環保餐具與使用去年沿用的工具，並以趣味闖關遊戲方式推廣「環保減塑」、「資源再利用」以及「節能減碳」的環境永續知識，將環保理念落實於日常生活之中，做為驅動企業永續的動能，透過雙手讓海灘上不再留下任何垃圾，只留下美好的回憶。

矽品精密立足中台灣非常重視環境友善，自建廠階段即導入多項節能、節水及廢棄物減量等綠色製造的措施，包括取得綠建築與清潔生產雙認證，並獲頒經濟部工業局綠色工廠標章。

逾600位同仁與學生的攜手努力，將廢棄物妥善處理並做好資源分類，落實垃圾源頭減量。(戴志揚翻攝)

在淨零減碳方面，則透過製程改善、太陽能發電、綠建築節電與投資綠電等方式，2022年減少約83,200戶家庭平均年用電，共減少22萬公噸的碳排放量，相當於575座大安森林公園每年的碳吸收量；在推動廢棄物循環經濟方面，每年廢棄物回收再利用率達89%，相當於減少4萬人年垃圾產生量，另外，2021年與廠商合作將高純度廢矽污泥提煉出二氧化矽後，製成地墊、籃球、無塵鞋等，並回購運動用品贊助偏鄉學校；在水資源管理方面，透過自行研發新技術，在近年產能加速擴充下，仍逐年降低取水量，且取水密集度(取水量/營收)比2021年降低13.3%。矽品精密從本業專長出發，穩步實現企業減碳ESG目標，以綠色績優企業持續擴大正面影響力，共同為地球永續努力。