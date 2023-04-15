2016年蔡英文競選連任時承諾，8年後國家體育經費要倍增到160億元，國民黨智庫雖然近年來經費大幅增加至近140億元，事實上，屬於應常態性編列的公務預算占國家體育經費的占比卻明顯的減少，根本是表面好看，本質上卻是虛胖的體育經費。

國民黨智庫教文體育組召集人陳學聖指出，從2010年運動發展基金開始作為國家體育經費迄2017年，國家體育經費約在57億至83億元之間，其中公務預算介於40億元至60億之間，占國家體育經費的百分比約51％至77％，符合預算結構，但自從2018年以來，國家體育經費雖然大幅攀升至120億至137億之間，表面上要達成倍增目標，但公務預算卻不增反減，各年度占國家體育經費的百分僅有3至4成左右，似乎不合乎預算結構，而且國家體育經費即使增加近130億元，卻連中央政府總預算的1％都不到。

陳學聖指出，2018年至2023年的國家體育經費驟增的原因，除了包含公務預算、運動發展基金之外，還加計了前瞻基礎建設特別預算，才讓經費暴增至逾百億，其中運動發展基金加上特別預算兩項經費合計約76億元至93億元之間，高占了國家體育經費的六成至七成，公務預算占比反而大幅減少。

他認為，若將前瞻基礎建設特別預算、運動發展基金都算進體育經費倍增目標中，不免被質疑是虛胖的經費，不利於需要長期穩定的體育發展，因為運動發展基金雖然被喻為體育署的小金庫，但並非穩定收入，是靠運動彩券的盈餘挹注，難免會受到投注金額影響，至於特別預算更是屬於短命型的經費，可能幾年過後就不再續編。

陳學聖強調，公務預算不能低於基金預算，預算結構才不會扭曲，結構才會穩定。國家重要且長期或需常態性編列經費的施政計畫且應編列於單位公務預算中，避免經費斷炊。至於非長期或一次性的計畫則可考慮編列於運動發展基金來執行，例如動滋券、舉辦國際運動賽會。