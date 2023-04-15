俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）創辦人普里格津（Yevgeny Prigozhin）14日發表文章稱，俄羅斯已在俄烏戰爭中取得計劃中的成果，為了俄羅斯聯邦以及整個社會，有必要在「特別軍事行動」中畫一個醒目的句號。

普里格津的文章稱，最理想的選項是宣布特別軍事行動結束，通知所有人俄羅斯已取得它計劃中的結果，以及從某種意義上來說，我們也確實達成了。我們已讓大量烏克蘭士兵投降，可向我們自己報告任務已完成。

文章指出，理論上，俄羅斯已通過摧毀一大部份烏克蘭活躍男性人口，以及將另一部份嚇到逃往歐洲而獲得這一句號。俄羅斯已截斷亞速海和一大部份黑海的航道，奪取了烏克蘭的一大片領土，並創建了通往克里米亞的陸上走廊。

普里格津認為，戰事造成一個問題，「如果之前烏克蘭是前蘇聯的一部份，它現在是一個絕對民族導向的國家」。

普里格津的文章內容也包含了巴赫姆特之戰的重要性、五角大廈文件的洩露以及接下來即將發起的攻勢。

但文章也強調，俄羅斯不能接受與烏克蘭的任何妥協，包括談判，如果不能在公平的戰鬥中擊敗烏克蘭武裝部隊，那麼俄羅斯應該花時間鍛煉肌肉並再次戰鬥。