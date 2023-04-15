台中市第四選區立委擬參選人廖偉翔（左三）今天發起送高麗菜活動挺菜農。（張亦惠攝）

台中市第四選區立委擬參選人廖偉翔（左三）今天發起送高麗菜活動挺菜農，民眾參加踴躍不到半小時就發完。（張亦惠攝）

近來高麗菜盛產，供過於求導致價格下跌，農民生計受影響，國民黨副發言人、台中市第四選區（西、南屯）立委擬參選人廖偉翔15日發起「翔挺菜農」活動，與選區5位議員一起發送共1800顆高麗菜，深受民眾歡迎，每場活動開始不到半小時就都領光。

廖偉翔今天連辦5場活動，上午7點半在南屯區向心南路959號劉士州議員服務處、點在南屯區永春東路287號朱暖英議員服務處、11點西屯區永福路126號福雅里活動中心、下午一點在西屯區福壽宮，最後一場下午4點半在西屯區至善路78號前，共計發送1800顆高麗菜。

民眾紛紛稱讚高麗菜很漂亮、看起來好好吃。廖偉翔指出，但今年高麗菜產量過剩，讓辛苦的農民朋友「努力耕耘卻沒有收穫」，看著努力耕耘的農友們，可能因為供給過剩、最後只能忍痛把高麗菜耕除，連成本都沒辦法回收實在令人難過。

廖偉翔認為，「最美的風景是人」是因為大家有善良、熱情和行動力，因此和黃馨慧、張廖乃綸、楊大鋐、劉士州、朱暖英幾位市議員串聯籌辦送菜活動，為農民略盡棉薄之力，總共向雲林、彰化的農民收購1800顆高麗菜，也希望拋磚引玉並呼籲國人多食用當令蔬菜，大家攜手挺菜農，一起度過難關。