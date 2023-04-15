刑事局提醒防範詐騙簡訊。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

刑事局提醒防範詐騙簡訊。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

警政署165反詐騙諮詢專線發現，近期民眾檢舉詐騙簡訊大多透過 iMessage 傳遞，因 iMessage 服務是特定手機專用的訊息功能，如未更新至最新版本的 iOS，iMessage 即無法自行開啟「未知與垃圾訊息」過濾功能，導致遭詐騙集團鎖定，針對舊版 iOS 用戶大肆發送「積分即將到期請點擊連結」、「請點連結及時兌換獎品」及「燃料費逾期即將到期，請點連結查詢」等詐騙訊息，藉此誘騙民眾點擊釣魚連結。

民眾一旦輸入個人資料、金融帳戶帳號或信用卡號等資料 ，或遭植入惡意程式竊取認證碼後，詐騙集團即可取得民眾重要的個人資料及金融資訊進行盜刷或盜領。

刑事局表示，蘋果手機用戶要盡速升級為最新 iOS 版本 ，並至訊息設定中，點選「訊息過濾」選項，然後開啟「過濾未知的寄件人」功能，即可主動阻絕可疑 iMessage 訊息；若仍有接獲可疑 iMessage 訊息，可透過 iPhone 內建機制檢舉回報，同時前往165 全民防騙官網或警政服務 APP，將訊息截圖上傳後送出，就能快速完成詐騙檢舉。