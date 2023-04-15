去年7月日本前首相安倍晉三遭街頭槍擊身亡，時隔不到一年，現任首相岸田文雄今天在地方輔選時也疑似遭到爆炸攻擊，人身安全再度受到威脅。儘管如此，岸田文雄下午仍將繼續輔選行程，

根據路透社報導，岸田文雄的輔選行程並未受到爆炸事件影響。稍早他已透過官方推特表示，日本正在舉行攸關國家民主的選舉，身為首相，他必須確保每一個人都能傳達自己的想法和感受，因此他將繼續站在街頭發表演說。

岸田文雄15日上午在和歌山市準備發表演說時，現場突然發生爆炸並冒出白煙。警方當場逮捕了一名20多歲的男子，此人疑似朝岸田發表演講的港口投擲炸彈。

讀賣新聞報導，現場有目擊者表示，「讓人想起安倍前首相遭槍擊事件」。

日本前首相安倍晉三去年7月在奈良街頭演說時，遭人刺殺身亡。（資料照／美聯社）

另外在今年1月4日，岸田文雄預定參拜的伊勢神宮外也發生爆炸，疑似有人將定時鞭炮放在草叢中，透過定時遙控引爆。所幸當時岸田尚未抵達，後來在確定安全無虞後，岸田仍照原定計畫參拜。

日刊スポーツ新聞報導，日本即將在6月23日舉行眾議院補選，這也是繼去年安倍晉三遭暗殺後第一次全國性選舉，各黨派領導人莫不卯足全力投入輔選，警方在各個演講場所周邊都安排了大量警力進行戒備。