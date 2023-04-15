廢止雙語政策在公共政策網路參與平台公告迄今僅4天，已累積高達5434名人次附議，並吸引大批網友留言參與。(李侑珊翻攝)

民進黨政府提倡的2030雙語國家政策，自提出以來便引起批評不斷。有民間團體在公共政策網路參與平台提案，訴求雙語政策有違國家語言發展法精神，已影響到正常教育發展。而該案公告迄今僅4天，已累積高達5434名人次附議，並吸引大批網友留言參與，直言這項作法嚴重排擠到正常教學課時，建議教育部停止錯誤政策。

由「多語台灣，英語友善」行動聯盟拋出的提案，訴求：「雙語政策」有違國家語言發展法精神，影響國家正常教育發展，建議停止錯誤政策，落實多語台灣、英語友善。目前議案在網路平台的附議人數已過關，已進入最後一個階段，即教育部必須在6月14日提出回應。

該份提案提出4點建議，包含：(1)停止「雙語政策」並暫停《雙語政策發展中心設置條例》之法制化。(2)暫停教育部、國教署以「雙語國家」、「雙語政策」為名之相關補助要點，回歸英語正常化教學之補助精神。(3)檢討不當績效指標，停止相關雙語政策之評鑑作業，以減輕學校壓力。(4)教師甄試回歸專業，停止非英語科教甄以英語進行口試與試教之錯誤政策。(5)提升並活化英語教學品質，英語不應成為其他學科之指定教學語言，以維護學生基本學力。

該份提案在12日於公共政策網路參與平台公告附議以來，隨即吸引大批網友留言，而依照內容看來，分享者不少人應是教師。

一名國中理化老師兼導師的網友HYC說：「升上國一學生的英文能力已經是兩極化，程度差的連26個字母大小寫都分不清，更別說是背單字了！」建議該做的是增加英文上課時間，並交由專業師資訓練，讓其他學科老師把自己的專業教好、各司其職，學生才能真的受益。

另外則有網友LiangShin留言：「真的是超級亂像，英文老師上課都沒有全英了，卻叫雙語老師全英上課，全英授課還叫做雙語？有事嗎？」

網友珮小竹則分享國小教學現場觀察：「雙語課程就是拿一些副科課，例如健康課、戲劇課，採自編教材主題式教學法，外師全英語上課，中師在旁只是協同，偶爾翻譯一下。身為級任老師的我不明白，如此的雙語教育，究竟意義何在？」