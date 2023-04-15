第四屆三星Solve for Tomorrow競賽邀請永續專家加入評審陣容，為「永續社會」及「永續環境」議題挖掘具發展潛力的特色解方，並首次邀請臺北市政府教育局、新北市政府教育局擔任指導單位，期借重其教育領域的豐富經驗與專業見解，使競賽更完善。

三星表示，凡進入複賽的隊伍，即可獲得由三星為參賽團隊準備的豐富教育資源，包括歷屆廣受好評的設計思考工作坊、與社會創新平台合作提供的導師課程以及線上影音課程資源，多元教學內容將有助於進一步針對同學們的提案、簡報技巧予以建議指導，不僅提高創意點子落實的可能性，更讓參賽學生們從過程中學習團隊合作、解決問題的能力。

三星「Solve for Tomorrow」競賽為三星長年於全球各地舉辦的競賽活動，鼓勵全球青年運用科技知識與創意，解決當地社會問題。台灣自2020年開辦，今年將正式邁入第四屆，至今已累計近250個團隊、超過1000名同學與教師角逐競賽。