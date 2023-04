蔡英文總統今以錄影方式為「亞洲區崇她大會開幕典禮」致詞,感謝國際崇她為女性權益和兒童安全所做的貢獻。並表示,在臺灣,不斷致力於打造性別友善的環境,鼓勵女性參與公共事務,也鼓勵女性創業,實現自己的夢想。未來政府會持續跟民間團體加強合作,為臺灣、為世界的婦女賦權努力。

蔡英文致詞指出,這次大會的主題是「Together we can – Build a Better World for Women and Girls」,這不僅是國際崇她的重要工作,也是大家共同努力的目標。

她說,臺灣不斷致力於打造性別友善的環境,鼓勵女性參與公共事務,也鼓勵女性創業,實現自己的夢想。目前國會女性議員的占比是42.9%,在亞洲是排名第一。臺灣的中小企業中,也有超過三成七的企業主是女性。

她說,臺灣還有許多像崇她一樣的民間團體,除了倡議性別平等,也為弱勢女性、兒童建立保護網,為他們發聲、爭取權利,並推動婦女的賦權計畫。

她指出,2021年開始,台灣也和民主夥伴一起合作,在拉丁美洲及加勒比海友邦共同推動「婦女賦權計畫」。不久前,我訪問瓜地馬拉和貝里斯,也見證了合作的成果

她強調,未來,政府會持續跟民間團體加強合作,為臺灣、為世界的婦女賦權努力。再次感謝國際崇她、還有各位社員朋友,為女性權益和兒童安全所做的貢獻。